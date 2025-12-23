Skolbibliotekarie, Bessemerskolan
2025-12-23
I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare.
När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
Är du nyfiken på att läsa mer Sandvikens kommun, våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss?
Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
På Sandvikens gymnasieskola gör vi varandra bättre!
Vi arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete med höga förväntningar på alla. Du som medarbetare har en nyckelroll. Med kompetens och engagemang arbetar vi tillsammans för att varje elev ska nå sina mål och känna trygghet och glädje i skolan.
Sandvikens kommun har en lång tradition av satsning på IT och varje elev har sin egen dator. Vi ser digital kompetens som ett redskap för skapande, kommunikation och samarbete.
Hos oss får du som medarbetare tillgång till:
• egen arbetsdator
• digital lärplattform
• digitala stödsystem för systematiskt kvalitetsarbete
• möjlighet till semesterväxling till fler semesterdagar (vid semestertjänst)
• friskvårdsbidrag
• Pulsen, en av Sveriges bästa personalföreningar
Dessutom får du ta del av ett strukturerat förvaltningsgemensamt värdegrundsarbete och du får arbeta i en lagom stor kommun där du är delaktig i besluten.
Bessemerskolan har ca 1000 elever fördelade på 12 program. Skolan är ett riksidrottsgymnasium inom orientering och två nationellt godkända idrottsutbildningar inom innebandy och bandy. Våra utbildningar är samlade i fina och ändamålsenliga lokaler och det finns ett stort och modernt skolbibliotek. Du har nära till bussar och promenadavstånd till centrum. Vi söker dig som vill arbeta på en skola som är mitt i ett spännande utvecklingsarbete, där undervisningen är i fokus.Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Vår skolbibliotekarie behöver en ny kollega så vi söker en engagerad och kunnig skolbibliotekarie till vårt skolbibliotek på Bessemerskolan. Som skolbibliotekarie kommer du att spela en viktig roll i att stödja elevernas lärande och främja läsning och informationskompetens. Vårt bibliotek har utsetts till Årets skolbibliotek" 2018 och har fått utmärkelsen "Ett skolbibliotek i världsklass" 5 gånger. Det är trivsamt och stort bibliotek, med både studieytor, en mindre hörsal och små samlingssalar och ett Makerspace för skapande och kreativitet.
Vi erbjuder:
* En stimulerande arbetsmiljö
* Möjlighet att påverka och utveckla skolbibliotekets verksamhet
* Fortbildningsmöjligheter
* Trevlig och stödjande arbetsgemenskap då vi har två skolbibliotekarietjänster.Dina arbetsuppgifter
* Ansvara för skolbibliotekets dagliga verksamhet
* Hjälpa elever och lärare med informationssökning och litteraturval
* Organisera och genomföra läsfrämjande aktiviteter och evenemang
* Underhålla och utveckla bibliotekets samlingar
* Samarbeta med skolans personal för att integrera bibliotekets resurser i undervisningenKvalifikationer
* Bibliotekarieutbildning eller motsvarande erfarenhet
* Goda kunskaper i informationssökning (MIK) och litteratur såväl som AI
* Erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar
* Kreativ och initiativrik
* God samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga
Goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt.
Vi tar stor hänsyn till personlig lämplighet och din erfarenhet.
ÖVRIGT
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
