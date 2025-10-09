Skoladministratör
2025-10-09
Lunds Montessorigrundskola är en fristående skola som drivs av en ideell familjeförening. Skolan bedriver undervisning för åk.F-9 och har totalt 280 elever. Vi erbjuder en trygg miljö där elever kan växa och utvecklas i egen takt, utifrån egna förutsättningar och behov. Undervisningen sker ofta i mindre grupper, vilket ger varje elev stort utrymme att utvecklas i sitt lärande. Vi tillämpar ett elevaktivt arbetssätt och använder montessorimateriel på alla stadier. Elever på Lunds Montessorigrundskola blir väl förberedda kunskapsmässigt, vilket inte minst visar sig genom goda studieresultat.
På Lunds Montessorigrundskola arbetar skickliga och mycket engagerade pedagoger och personal, totalt har vi 48 medarbetare. Vår kunniga och fantastiska skoladministratör går nu i pension och vi söker en ersättare på 100%Publiceringsdatum2025-10-09Om tjänsten
Vi söker nu en erfaren skoladministratör med personalansvar för vår serviceavdelning. Du blir en central del av skolans ledningsorganisation och har ett nära samarbete med rektor och övrig administration.
I rollen ingår både strategiska och operativa arbetsuppgifter där du säkerställer att skolans administrativa, ekonomiska och serviceinriktade funktioner fungerar effektivt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för skolans administrativa rutiner och processer.
Personalansvar för serviceavdelningen (t.ex. vaktmästeri, städ, kök).
Hantera ekonomi- och löpande bokföringsuppgifter i digitalt bokföringssystem.
Fakturering, attestering och uppföljning av ekonomiska transaktioner.
Rapportering till kommuner, myndigheter och huvudman.
Stöd till rektor och personal i administrativa frågor.
Bidra till utveckling av effektiva rutiner och ett gott arbetsklimat.
Rapporteringar (Alecta, Almega, Arbetsförmedlingen, Collectum, Fora, Försäkringskassan, Kronofogden, Skatteverket, Svenskt Näringsliv)Kvalifikationer
Minst 5 års arbetslivserfarenhet från skolvärlden.
Grundläggande kunskaper i ekonomi, bokföring och fakturering.
Erfarenhet av lönehantering /HRM
Erfarenhet av arbete i digitala bokföringssystem.
God administrativ förmåga och erfarenhet av rapportering till kommuner och myndigheter.
Tidigare personalansvar är meriterande.
God datorvana och vana vid digitala arbetsverktyg.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och serviceinriktad. Du har förmåga att arbeta självständigt men också samarbeta väl i team. Du trivs i en miljö där det händer mycket, där du får bidra till ordning och effektivitet - och samtidigt vara en del av ett positivt och engagerat skolklimat.
Vi erbjuder:
En trivsam arbetsplats i vackra lokaler centralt i Lund.
Ett varmt och engagerat kollegium.
Möjlighet att påverka och utveckla skolans administrativa rutiner.
En arbetsplats där kvalitet, respekt och omtanke står i fokus.
Vi använder Visma eEkonomi (Spiris) samt Kontek Lön och Kontek HRM Time
Välkommen med din ansökan!
Skicka CV och personligt brev till rektor@lmgilund.se
Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
E-post: rektor@lmgilund.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skoladministratör LMG". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fören Lunds Montessorigrundskola
Sankt Lars väg, Byggnad 4 (visa karta
)
222 70 LUND Arbetsplats
Lunds Montessorigrundskola Kontakt
Rektor
Sara Lill sara.lill@lmgilund.se 0761401909 Jobbnummer
9548812