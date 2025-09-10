Skogsarbetare
2025-09-10
När du jobbar i Halmstads kommun är du med och formar, stärker och berikar andras vardag. Din insats är meningsfull för oss - vem du än är. Vi söker dig som vill bidra till ett bättre Halmstad.
Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 105 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 10 000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro
Teknik- och fastighetsförvaltningen bidrar till att göra Halmstad till en attraktiv stad att bo och vistas i. Vi utvecklar, bygger och förvaltar kommunens offentliga miljöer som gator, torg, parker, skogar, naturområden samt kommunens lokaler. Vi ansvarar även för evenemangssamordning samt idrotts- och fritidsverksamhet för att främja folkhälsan genom att samarbeta med och stödja föreningar.
Inom park- och skogsdrift öster arbetar idag 18 engagerade kollegor, varav 6 skogsarbetare, som tillsammans bidrar till att utveckla och ta hand om Halmstads kommuns gröna utemiljöer. Här får du möjlighet att utveckla och tar hand om våra unika skogs- och naturmiljöer, utifrån beställningar från avdelningen Fritid, idrott, natur och evenemang. Vill du vara med och bidra i detta viktiga arbete? Då kan den här tjänsten vara rätt för dig!Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Vi söker nu två ansvarstagande och engagerad skogsarbetare med ett starkt intresse för naturvård och skogsarbete!
Här får du möjligheten att arbeta i tätortsnära skogar, naturreservat och produktionsskogar. Du blir en viktig del i att skapa tillgängliga och välskötta områden för rekreation och friluftsliv som bidrar till att göra våra naturområden trivsamma och inbjudande för allmänheten. Som skogsarbetare hos oss väntar ett varierat arbete där du får utföra arbetsuppgifter så som trädfällning, manuell huggning, förröjning och röjning i våra tätortsnära skogsområden. Hantera stormfällda träd och sköta om vandringsleder och motionsspår för att de ska vara säkra och attraktiva för våra besökare.
I din roll ingår även kontroll och bekämpning av invasiva arter såsom jätteloka, jättebalsamin och skunkkalla för att skydda vår biologiska mångfald på kommunal mark. Under vintern kommer du att delta i halkbekämpning och snöröjning för hand och med maskin. Hantering av felanmälan och renhållning så som pappersplockning och tömning av soptunnor förekommer också. Beredskapstjänstgöring kan förekomma. Som skogsarbetare utgår du i ditt dagliga arbete från det digitala verksamhetssystemet (BM road service) för planering, dokumentation och uppföljning av arbetsuppgifter.
En av tjänsterna är delvis inriktad mot traktor och maskinkörning.Kvalifikationer
För att lyckas i den här rollen ser vi att du har en gymnasieutbildning inom skogsbruk eller annan utbildning/ erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig samt utbildning i natur och Kulturmiljöhänsyn (grönt kort) från Skogsbrukets Yrkesnämnd.
Du har erfarenhet av att hantera både röjsåg och motorsåg och minst två års yrkeserfarenhet inom skogsarbete, gärna från offentlig verksamhet.
Andra krav för tjänsten är:
* Motorsågs körkort A-C
* Röjsågs körkort RB
* B-körkort för manuell bil
* Språkkunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
* Erfarenhet av att arbeta med att följa skogsbruksplaner och traktdirektiv
* God IT vana
Önskvärda krav för tjänsten är:
* BE-körkort
* Traktorvana
* Utbildning i användandet av växtskyddsmedel
* Kunskap om eller erfarenhet av bekämpning av invasiva arter
* Erfarenhet av att arbeta i digitala verksamhetssystem
* Arbete på väg
* HLR-utbildning
* ADR-utbildning
För att trivas i rollen som skogsarbetare hos oss är det viktigt att du har förmåga att se möjligheter och hitta lösningar på olika utmaningar för att nå resultat. Du är strukturerad och noggrann i det du gör och kan arbeta enligt de regler och rutiner som finns på arbetsplatsen. Du behöver även ha en naturlig förmåga att samarbeta och bygga relationer samtidigt som du ska kunna arbeta självständigt. Som skogsarbetare möter du många kommuninvånare i ditt arbete och därför söker vi dig som har en serviceinriktad inställning och värdesätter ett gott bemötande gentemot våra kommuninvånare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
