Skjutstativsförare med intresse för administration
Uniflex AB / Lagerjobb / Nässjö Visa alla lagerjobb i Nässjö
2026-03-05
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Nässjö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-05Om tjänsten
Vi söker dig som är en erfaren truckförare med god vana av att köra skjutstativstruck och som trivs i en roll där du får kombinera det operativa arbetet på lagret med administrativa uppgifter. Dina arbetsuppgifter
Körning av skjutstativstruck (B3)
Säkerställande av ordning, reda och ett tryggt arbetsflöde
Vi söker dig som
Har giltigt truckkort, inklusive behörighet för skjutstativstruck (B3)
Har tidigare erfarenhet av lagerarbete
Är strukturerad, noggrann och trivs med administrativt arbete
Behärskar svenska i tal och skrift
Är ansvarstagande, samarbetsvillig och har en positiv inställning
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta i affärssystem eller lagerhanteringssystem
God datavana
Erfarenhet av logistik
Tjänsten ska tillsättas omgående intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5991". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Pernilla Backe pernilla.backe@uniflex.se 073-600 68 98 Jobbnummer
9778554