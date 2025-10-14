Skattejurist inriktning aktiebolag
Karriärguiden Group Sweden AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2025-10-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/skattejurist-inriktning-aktiebolag.
Vi ser fram emot din ansökan!
Ludvig och Co är Sveriges ledande ekonomi- och affärspartner till landets företagare.
Vi gör nu en storsatsning inom skatt och söker en engagerad och affärsdriven Skattejurist med fokus på aktiebolag.
Hos oss kommer du bidra med kvalificerad rådgivning som gör våra kunder mer framgångsrika. Men du blir också en nyckelperson, att i nära samarbete med oss i företagsledning utveckla och forma skatteaffären framåt.
Väx med oss och var en central del i vår kommande satsning på skatterådgivning!
Din roll
Som Skattejurist arbetar du med allt från strategiskt skatteanalys och optimering till företagsbeskattning, transaktioner, ägarstrukturer och rådgivning i komplexa frågor. Du hjälper våra kunder att optimera sin verksamhet och tryggt navigera bland skatteregler, samtidigt som du är med och driver utvecklingen av vårt erbjudande.
Du blir en del av ett växande team som arbetar tätt tillsammans med ledningen för att bygga en marknadsledande rådgivningsverksamhet inom skatt. Här finns stora möjligheter att påverka, utveckla och forma både din egen roll och hela vår skatteaffär. Vi har kontor över hela landet och din placeringsort är valfri utifrån våra cirka 90 arbetsplatser. Ange i ansökan vilken ort du önskar utgå ifrån!
Vem vi söker
Vi söker dig som:
• Har juristexamen eller motsvarande med inriktning på skatterätt.
• Har erfarenhet av att arbeta med skattefrågor för aktiebolag, exempelvis från revisionsbyrå, advokatbyrå, annan konsultverksamhet eller motsvarande.
• Trivs i rollen som rådgivare och vill bidra med långsiktigt värde till våra kunder.
• Är affärsmässig, resultatorienterad och ser möjligheter där andra ser hinder.
• Gillar att samarbeta och vill vara med i ett team där vi bygger något nytt tillsammans.
Varför Ludvig och Co?
Hos oss får du den unika kombinationen av en stor kundbas, lokal närvaro på över 100 orter och möjligheten att arbeta i ett entreprenöriellt klimat där dina idéer blir verklighet. Tillsammans med över 1000 kollegor med expertkunskaper inom ekonomi, lön, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling skapar du trygghet och växtkraft för Sveriges företagare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696), https://karriarguiden.se/sv/arbetsgivare/ludvig-co Arbetsplats
Ludvig Co Jobbnummer
9556934