Skadedjurstekniker
2025-12-17
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
, Falun
, Västerås
, Örebro
, Mora
Brinner du för kundkontakt, service och personlig utveckling? Vill du ha ett flexibelt och varierande arbete med kunniga kollegor vid din sida? Då är rollen som skadedjurstekniker något för dig! Sedan 1934 har Anticimex strävat efter att ligga i framkant. Genom innovation och ständig utveckling har vi blivit marknadsledande inom vårt område.
Vad du får På Anticimex värnar vi om varandra, våra kunder, miljön och samhället. Anticimex är ett värderingsstyrt bolag där våra medarbetare prioriteras genom att erbjudas utbildning och personlig utveckling i vår strävan att ständigt bli bättre.Hos Anticimex får alla chansen till att bli riktigt bra på det som de gillar att göra.Du erbjuds därför:
En stimulerande arbetsmiljö med goda möjligheter till personlig utveckling
Löpande intern utbildning och möjlighet till specialisering
Frihet att ta eget ansvar och möjlighet att påverka
Engagerat ledarskap och kunskapsutbyte
Tjänstepension, friskvårdsbidrag och förmånspaket från Benifex
Se mer om oss här: https://www.youtube.com/watch?v=GKiW0HRy1o4
Vad du gör Jobbet som skadedjurstekniker innebär dagar fyllda med professionellt kundbemötande och service. Du motiveras av att lyssna in och identifiera rätt lösning för kundens bästa. Du arbetar ofta proaktivt med förebyggande skadedjurshantering eller med avhjälpande lösningar och åtgärder kring problematik i ett fritt och flexibelt jobb med flera kundbesök varje dag. Genom införsäljning, gott beteende och service i hög klass skapar du relation med kunderna samtidigt som din expertis och professionalism löser deras problem.
Att arbeta som skadedjurstekniker på Anticimex är en social roll där du bygger relationer både med kunderna och även dina kollegor. Ni utbyter erfarenheter och kunskap för att hela tiden bli bättre. Även om du spenderar mycket tid ute hos kunderna, så ingår även visst kontorsarbete i form av dokumentering och protokoll samt mycket bilkörning. Du utgår hemifrån varje arbetsdag och kan på så sätt vara snabbt och effektivt ute hos kunderna. Dina kundbesök är främst belagda till södra Dalarna.
Som skadedjurstekniker kommer du främst att jobba med:
Kundbesök, bemötande och service
Förebyggande arbete, lösningar och åtgärder kring skadedjursproblematik
Inspektioner hos privat- och företagskunder
Dokumentering och protokoll
Läs mer om jobbet som skadedjurstekniker här: https://karriar.anticimex.se/departments/skadedjurskontroll
Vem du är För att lyckas och trivas som skadedjurstekniker är du nyfiken och lyhörd. Du trivs i en kreativ och social roll med kunden i fokus. Genom att ta eget ansvar och arbeta strukturerat har du både kul och hjälper våra kunder på bästa sätt.
Du brinner för god service och kundrelationer.
Är kommunikativ och social
Är noggrann och lösningsfokuserad
Är IT-van och kan Office-paketet
Har körkort B
Talar och skriver svenska, men kan gärna fler språk
Bra att veta
Vi tillämpar provanställning om sex månader på samtliga tjänster
Din arbetsdag startar hemifrån i Ludvika-trakten
Tester förekommer i rekryteringsprocessen
Vill du vara med och göra skillnad? Varmt välkommen med din ansökan! Vi hanterar ansökningar, urval och intervjuer fortlöpande, så vänta inte med din ansökan. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
De frågor du får besvara när du skickar in din ansökan kommer tillsammans med ditt CV att ligga till grund för det första urvalet vi gör. I vissa av våra rekryteringar använder vi oss även av ett urvalstest (personlighetstest). Läs mer om rättvis rekrytering här.
Om vi utifrån din ansökan bedömer att du skulle passa bra i rollen kommer vi att kontakta dig för en avstämning. Om du denna gång inte anses rätt för rollen, så kommer du självklart också att få återkoppling från oss.
