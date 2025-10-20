Sjuksköterskor sökes omgående
2025-10-20
Sjuksköterska? Välj frihet, flexibilitet och bättre villkor!
Är du legitimerad sjuksköterska och vill ha större kontroll över ditt arbetsliv? Vi söker engagerade och kompetenta sjuksköterskor till spännande uppdrag inom vårdbemanning över hela Sverige - och ibland även i Norge!
Men vilka är vi?
Vi är det lilla bemanningsföretaget med det stora hjärtat - för sjuksköterskor som vill jobba på sina villkor. Vi är inte störst, och det vill vi faktiskt inte vara heller. Hos oss blir du aldrig bara ett nummer - du blir en del av vårt lilla, varma team där personlig kontakt, trygghet och omtanke alltid kommer först.
Just nu har vi många kommunala uppdrag över hela landet - inom hemsjukvård, SÄBO och korttidsboenden. Oavsett om du vill jobba mycket eller bara ibland, så skräddarsyr vi uppdrag efter dig och ditt liv.
Vi har själva jobbat och jobbar i vården, så vi förstår vardagen du möter. Vi vet hur mycket du ger - och vi lovar att ge lika mycket tillbaka i form av respekt, stöd och flexibilitet.
Vi erbjuder dig:
• Konkurrenskraftig lön
• Flexibla arbetstider
• Möjlighet att jobba där du vill, stad eller landsbygd
• Personlig kontaktperson och stöd hela vägen
• Rese- och boende ersättning vid uppdrag på annan ort
Vem är du?
Du är legitimerad sjuksköterska med minst 1 års erfarenhet, trygg i din yrkesroll, och redo att bidra med din kompetens där behovet är som störst.
Sök idag - börja jobba när det passar dig!
Du kan maila oss på mail@fridaconsulting.se
eller kontakta oss direkt på 072 155 78 01 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
E-post: mail@fridaconsulting.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Frida Consulting AB
(org.nr 559418-3260), https://fridaconsulting.se Jobbnummer
9565729