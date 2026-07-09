Sjuksköterskor för timanställning
Nykvarns Kommun / Sjuksköterskejobb / Nykvarn Visa alla sjuksköterskejobb i Nykvarn
2026-07-09
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Kom närmare - kom till Nykvarns kommun. Med naturen som granne och storstadens puls runt hörnet finns 12 500 Nykvarnsbor som varje dag påverkas av det vi gör, och det du gör. Vårt arbete vilar på en stabil grund av tillit, ansvar, engagemang och professionalism - för oss handlar det om att arbeta med både hjärta och hjärna. I Nykvarn är du aldrig bara en i mängden. Oavsett vilka skor du bär och vilka steg du tar blir du en del av något större, där varje arbetsdag bygger framtid. Vad är ditt nästa steg? Vi på kontoret Välfärd och service är stolta över att göra skillnad i det lilla och stora. Engagerade medarbetare och chefer gör det möjligt att vi tillsammans utvecklar äldreomsorgen mot framtidens äldreomsorg och var och en kan bli specialist inom just sitt område. Välkommen på vår resa mot Nära vård!Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Välkommen till vår fantastiska lilla grupp av sjuksköterskor i Nykvarn. Här arbetar du som sjuksköterska inom kommunens vård- och omsorgsverksamhet. Ditt ansvar som sjuksköterska inom kommunal sjukvård är att bedriva en god och säker hälso- och sjukvård för våra äldre på särskilt boende samt vuxna inom funktionsvariationsområdet. Vi tar ett gemensamt ansvar för vår verksamhet och våra resultat, vi arbetar tillsammans med flera professioner och har alltid patienten i fokus. Patientcentrerat arbete är naturligt för dig och du sprider positivitet omkring dig. Som person är du flexibel och ansvarstagande, har förmåga att prioritera dina arbetsuppgifter självständigt och lägger tillsammans med dina kollegor upp arbetet för att verksamheten ska fungera optimalt.
Vi lyfter varandra och vår verksamhet genom att fokusera på varje individs styrka. Som sjuksköterska är det naturligt för dig att handleda omvårdnadspersonal i det dagliga hälso- och sjukvårdsarbetet. Du uttrycker dig väl i tal och skrift samt har god vana vid att dokumentera.
Om verksamheten
Hälso- och sjukvårdsorganisationen är belägen på Lugnets äldreboende i Nykvarn och har ansvar för patienterna som bor på det särskilda boendet Lugnet samt LSS-, SoLservice- och psykiatriboendena. Ansvaret sträcker sig även över gästerna på kommunens dagliga verksamheter inom LSS-området samt dagverksamhet inom SoL under deras vistelse på dessa dagtid. I dagsläget består organisationen av fyra sjuksköterskor, två sjukgymnaster och en arbetsterapeut.KvalifikationerKvalifikationer
Svensk legitimation som sjuksköterska.
Har arbetat minst 2 år som sjuksköterska.
Uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska.
Har god vana av dokumentation.
Har B-körkort.
Övrig information
Nykvarns kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi ser det som meriterande om du talar finska.
Vi vill att du innan anställning uppvisar ett utdrag ur belastnings- och misstankeregistret.
För den här tjänsten så måste du ha B-körkort.
I Nykvarns kommun tillämpas individuell och differentierad lönesättning.Så ansöker du
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Intervjuer och tillsättning av dessa befattningar sker löpande under rekryteringsprocessen. Vänta inte med din ansökan.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "80:2026:023". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nykvarns Kommun
(org.nr 212000-2999), https://www.nykvarn.se/
Nykvarns kommun (visa karta
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155 80 NYKVARN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Välfärd och service Kontakt
Enhetschef
Malin Dahlström malin.dahlstrom@nykvarn.se Jobbnummer
9998596