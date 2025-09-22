Sjuksköterska, vikariepoolen
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
HSF Bemanning
Visby lasarett är Gotlands enda sjukhus och innehåller enheter för både akut- och planerad vård såsom akutmottagning samt specialiteter inom medicin, kirurgi, kardiologi, infektion, ögon, öron, barn, förlossning, gyn, ortopedi, operation och intensivvård.
Även psykiatri tillhör lasarettets utbud, men ligger geografiskt skilt från lasarettet i egna lokaler.
Ö-läget kräver det stora sjukhusets resurser samtidigt som det erbjuder det mindre sjukhusets närhet och samhörighet. Inom hälso- och sjukvården på Gotland skapas nära samarbeten snabbt, beslutsvägarna är korta vilket skapar smidighet för både patienter och medarbetare. Vid en anställning är vi angelägna om att du känner dig välkommen, din utveckling är vår framgång och vi erbjuder dig goda möjligheter till kompetensutveckling. Du får både stort djup och bredd inom ditt kompetensområde då Visby lasarett som öns enda akutsjukhus hanterar öns alla patienter.
Bemanningsenhetens uppdrag är att bemanna korttidsvakanser inom sjukvårdens akuta verksamheter, vårdavdelningar och en del mottagningar vid behov av vikarier.
Vi söker nu sjuksköterskor för timanställning via bemanningsenhetens vikariepool.
Värdesätter du frihet, flexibilitet och variation är arbetet i vikariepoolen något för dig. Här har du möjlighet att arbeta såväl dag som natt, vardag som helg, årets alla dagar, där vi avtalar varje arbetspass för sig utifrån din tillgängliga tid i vårt bokningssystem Medvind.
Vi ser gärna att du vill och önskar finnas tillgänglig på flera olika enheter. Då utbudet och behoven spänner över många olika enheter och olika specialitetsområden, finns stora möjligheter att utvecklas, lära nytt och möta människor i många olika typer av livssituationer. Ju fler enheter du bygger din bredd med, desto bättre kan även din önskade arbetstid och tillgänglighet matchas med behoven i verksamheterna.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
I rollen som timanställd sjuksköterska hos oss får du en unik möjlighet att vårda patienter inom flera olika vårdnivåer och medicinska specialiteter, framför allt på slutenvårdsavdelningar men även inom andra enheter i sjukvården. Du väljer själv om du är intresserad av två eller fler enheter och vi bygger din introduktion efter dina erfarenheter och behov.
Du arbetar med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter i sjukvården beroende på verksamhetsinriktning.
Vem är du?
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du är trygg i din yrkesroll, ditt ledarskap och din erfarenhet. Du har en positiv attityd, är flexibel och serviceinriktad med god samarbetsförmåga och stort engagemang för ditt arbete. Vi söker dig som vill bidra med din kunskap och energi där förmågan att snabbt ställa om mellan tempo och vårdnivå är en central del. I din yrkesroll är du redan idag en förebild för andra kollegor och har lätt att samarbeta för patientens bästa vård. Har du dessutom en positiv grundinställning och nyfikenhet till eget lärande är du rätt person för oss.
Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och tillämpar löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
