Sjuksköterska, vårdenhet E
2025-08-18
Medicin och geriatrikkliniken i Eksjö
Vill du utveckla och bredda din kompetens som sjuksköterska samtidigt som du blir en del av ett engagerat och välfungerande team?
På Vårdenhet E värdesätter vi inte bara hög professionalitet och kompetens, utan också en arbetsmiljö där trivsel, respekt och en positiv anda står i centrum. Här får du möjlighet att arbeta i en stimulerande miljö där din insats verkligen gör skillnad - både för våra patienter och för dina kollegor!
Rollen som sjuksköterska
På medicinsk vårdenhet E vårdas patienter med diabetes och endokrinologiska sjukdomar, njursjukdomar, hematologiska och allmänmedicinska sjukdomar. Att ansvara för omvårdnad, ta prover, ge injektioner och läkemedel är vanligt förekommande arbetsuppgifter och som sjuksköterska har du ett stort fokus på medicinsktekniska uppgifter.
Din blivande arbetsplats
Medicin- och geriatrikkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö är en utvecklande verksamhet där vi vårdar patienter som är i behov av specialiserad medicinsk och geriatrisk vård. Kliniken har en historia av innovativt, systematiskt och evidensbaserat kvalitetsarbete med stort patientfokus. Sedan 2014 är klinikens ledningssystem certifierat enligt ISO 9001:2014.
Att kliniken är ISO-certifierad är något som vi alla är mycket stolta över. Detta innebär kort och gott att vi har ordning och reda i vår verksamhet. Det skapar goda förutsättningar för oss som arbetar på kliniken att veta vad, när och hur. Det bidrar till att våra processer kvalitetssäkras så att patienterna ges god och säker vård.
Vi vet att steget från utbildning till verklighet kan kännas stort. Vi vill ge dig som nyutbildad sjuksköterska en bra start i arbetslivet där du får växa in i din nya yrkesroll. Därför erbjuder vi alla våra anställda sjuksköterskor som fått sin legitimation de senaste 12 månaderna att delta i ett av Sveriges bästa introduktions- och utvecklingsprogram för nyutbildade sjuksköterskor - RIU. Programmet omfattar 20 heldagar fördelade på åtta månader, och det startar varje år i februari och september. RIU ger dig en möjlighet att träffa andra sjuksköterskor i samma situation där ni utbyter erfarenheter och ger varandra råd och stöttning. Här kan du läsa mer om RIU och följ oss gärna på Instagram på @regionjkpgriuPubliceringsdatum2025-08-18Profil
Nu söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska, nyutexaminerad eller rutinerad, och som vill arbeta med hos oss på medicinsk vårdenhet E på Höglandssjukhuset i Eksjö. Tjänsten som vi har möjligheten att erbjuda dig är en tillsvidareanställning med en tjänstgöringsgrad på 100%. Tillträde sker enligt överenskommelse men vi ser gärna att du kan börja hos oss så snart som möjligt.
För att trivas hos oss är du noggrann och tar ansvar för dina uppgifter samt driva ditt arbete som sjuksköterska vidare. Du har lätt för att arbeta tillsammans med andra och har ett positivt förhållningssätt till dina arbetsuppgifter. Utöver detta har du god förmåga att anpassa dig till ändrade omständigheter samt att du är självgående person som självständigt strukturerar dina arbetssätt. Vi ser gärna att du är trygg i din roll som sjuksköterska och har lätt för att särskilja det personliga från det professionella. Du är en självgående person som själv kan planera och strukturera dina arbetssätt men också flexibel och kan anpassa ditt syn- och förhållningssätt. Du är lyhörd och har lätt för att samarbeta.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig en vardag där du får vara självgående och ta ett stort ansvar för att planera den dagliga verksamheten tillsammans med ett team av sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Hos oss får du möjligheten att bli en del i vårt sammansvetsade och härliga team på en avdelning som kännetecknas av en atmosfär som präglas av trygghet, glädje och gemenskap. För att du ska få en bra start hos oss får du en anpassad introduktion och bredvidgång utifrån dina erfarenheter.
Som medarbetare i Region Jönköpings län gör du skillnad för många - på riktigt. Oavsett yrke har vi alla samma uppdrag - att bidra till att göra livet bättre, roligare och friskare för länets alla invånare. I en stor organisation finns också stora möjligheter där vi samarbetar över gränserna och lär av varandra. Hos oss är kompetensutveckling inte bara utbildning, det är en del av det dagliga arbetet.
Som medarbetare hos oss får du även tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner
Har du frågor om tjänsten?
Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta någon av vårdenhetscheferna Laila Hilldén, tfn 010 243 4406 eller Mona Ottosson, tfn 010 243 4405.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 21 september 2025 .
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Din upplevelse är viktig för oss. Därför vill vi informera dig om att rekryteringsprocessen kan ta längre tid än vanligt under sommaren. Vi återkopplar till dig så snabbt som möjligt.
Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (rjl.se) Ersättning
