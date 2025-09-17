Sjuksköterska, vårdcentral Särna
2025-09-17
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Nu har du chansen att arbeta en säsong inom glesbygdsmedicin i fjällnära natur! Vi har härlig natur med goda möjligheter till jakt, fiske, fjällvandring, golf, skidåkning på längden och tvären samt skoteråkning. Från Särna är det tre mil till Idre och sju mil till Grövelsjön.
Särna Vårdcentral är en väl fungerande och trevlig vårdcentral med cirka 2050 listade patienter. Nu expanderar fjällvärlden och vi behöver flera medarbetare. Våran verksamhet omfattar mottagning inom primärvårdens samtliga uppdrag. Vi söker nu två flexibla, drivna och serviceinriktade sjuksköterskor. Är du en av våra blivande medarbetare? På vårdcentralen råder en stark känsla av gemenskap, där vi arbetar nära varandra och värdesätter både kvalitet och tillgänglighet. Ett gott samarbetsklimat är viktigt för oss, och vi strävar ständigt efter att främja våra medarbetares kompetens genom att uppmuntra till utbildning och fortbildning, anpassade efter individuella och verksamhetens behov. Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla arbetsgruppen och våra arbetssätt.
Dina arbetsuppgifter
Vi söker legitimerad sjuksköterska till ett av de roligaste sjuksköterskejobben i Sverige. Det är ett omväxlade jobb på en av Sveriges stora skidskademottagning. Vi jobbar tätt ihop med andra yrkeskategorier så som läkare, undersköterskor, röntgensjuksköterska med flera. Du vill få introduktion i anknytning till uppstart.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av akutsjukvård. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du bör vara flexibel, lätt för att växla tempo, samarbete med andra samt att göra egne bedömningar vid lättare sjukdomsfall.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Meriterande:
Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Månadslön
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare
Region Dalarna
Arbetsplats
Region Dalarna
Kontakt
Rekryterande chef
Jobbnummer
9512581