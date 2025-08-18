Sjuksköterska Till Ssih
Specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH) Mälarsjukhuset, Eskilstuna
SSIH växer!!! Vill DU vara med oss att utveckla och driva framtidens vård, utanför sjukhus?
SSIH är en verksamhet i utveckling, vi bygger vidare på våra arbetssätt och samarbeten, för att kunna erbjuda specialiserad vård hemma till fler!
Allt för att vara delaktiga i den nationella framtidssatsningen på Nära-Vård!
För att trivas hos oss på SSIH behöver du vara legitimerad sjuksköterska, med några års erfarenhet och gilla att arbeta självständigt. Du trivs att arbeta under eget ansvar men uppskattar också att ha kompetenta, erfarna och engagerade kollegor till stöd. Du gillar när ena dagen inte är den andra lik, och tycker att det skulle vara roligt och utmanande få ge patienter specialiserad sjukvård hemma, på samma nivå som den vård som ges på sjukhus.Publiceringsdatum2025-08-18Om företaget
SSIH - specialiserad sjukvård i hemmet arbetar med patienter i olika åldrar och med olika diagnos, alla med ett specialiserat sjukvårdsbehov. Ungefär hälften av våra patienter är helt anslutna till oss, och befinner sig då ofta i ett palliativt skede av sin sjukdom, då ansvarar vi för helheten av patientens vård, och tar hand om alla patientens komplexa behov, över tid. Andra hälften av våra patienter är insatspatienter vilket betyder att de är anslutna till oss under en begränsad tid och vi ansvarar för ett avgränsat uppdrag. Patienten har då oftast en annan kliniktillhörighet och därmed finns inte det medicinska ansvaret hos oss. Arbetsuppgifter
Att arbeta som sjuksköterska i SSIH är inspirerande och utvecklande i både professionen och på det personliga planet. Arbetet ger en bred kompetens inom såväl medicinsktekniska moment samt i förmågan att se helheten kring patienten och möjligheten till specialiserad vård hemma.
Som SSIH-sjuksköterska utför du specialiserade insatser hemma hos patienterna och kan vårda på i princip samma villkor som på sjukhus. SSIH gör både planerade och akuta besök dygnet om, alla veckans dagar. Tjänsten som sjuksköterska innebär arbetstid förlagd både till vardag och helg, dag och kväll.
Din kompetens
Du som söker tjänst hos oss är legitimerad sjuksköterska alt. specialistsjuksköterska inom en relevant specialitet, med ett stort intresse av att vårda och möta patienter och anhöriga. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta utanför sjukhus, i prehospital, basal eller specialiserad hemsjukvård och har flera års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.
Du har körkort med behörighets klass B (för manuellt växlad bil).
Som sjuksköterska i SSIH behöver du vara flexibel och följsam i ditt bemötande. Arbetet kräver att du är trygg, har förmågan att arbeta självständigt och ta egna beslut. Vi tror också att du har god initiativförmåga och trivs med att samarbeta inom och mellan professioner. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef, Hanna Albertsson, 016-10 57 91.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på SSIH!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-09-01.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
