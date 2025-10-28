Sjuksköterska till Söderhamn Din hälsocentral
2025-10-28
Söderhamn Din hälsocentral har cirka 6700 listade patienter, vi har förutom familjeläkarmottagning även familjeläkarjour, rehab, träningsbassäng, psykosociala behandlare och BVC.
Vi har också ett nära samarbete med Linden din hälsocentral.Publiceringsdatum2025-10-28Arbetsuppgifter
Är du legitimerad sjuksköterska och vill arbeta på en trevlig hälsocentral med engagerade kollegor? Här får du chansen!
Som sjuksköterska kommer du att arbeta med
• hälso-och sjukvård för både barn och vuxna
• arbetet omfattar telefonrådgivning
• mottagningsarbete med planerade och akuta besök
• förebyggande hälsovård
• hembesök och vårdplanering
• I uppdraget ingår viss tjänstgöring på familjeläkarjouren i Söderhamn.
Hos oss får du
• personligt anpassad introduktion
• arbeta i trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att rådfråga
• individuell utvecklingsplan
Vi söker en flexibel och engagerad person som trivs i nära samarbete med alla hälsocentralens professioner i en omväxlande vardag. Du är intresserad av utveckling- och förbättringsarbete och trygg i din yrkesroll, och du har förmåga att bemöta människor på ett professionellt och empatiskt sätt.
Som sjuksköterska hos oss ska du
• vara legitimerad sjuksköterska
• inneha giltigt B-körkort.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av arbete inom primärvård, erfarenhet av Senior Alert, äldreteamarbete, Lifecare samt journalsystemet Cosmic.
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
