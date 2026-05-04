Sjuksköterska till Söderhamn Din hälsocentral
2026-05-04
Söderhamn Din hälsocentral har cirka 6 600 listade patienter och erbjuder en bred verksamhet med familjeläkarmottagning, jour, rehabilitering, träningsbassäng, psykosocialt team och BVC.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team med stark sammanhållning, där vi samarbetar över professionsgränserna och värdesätter både kvalitet i arbetet och trivsel i vardagen. Vi har även ett nära samarbete med Linden Din hälsocentral, vilket skapar goda möjligheter till erfarenhetsutbyte och utveckling.
Arbetsuppgifter
Är du legitimerad sjuksköterska och vill arbeta på en trivsam hälsocentral med engagerade kollegor? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig! Hos oss arbetar du med hälso- och sjukvård för både barn och vuxna. I uppdraget ingår även viss tjänstgöring på familjeläkarjouren i Söderhamn.
Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• telefonrådgivning
• mottagningsarbete, planerade och akuta besök
• förebyggande hälsovård.
Hos oss får du
• personligt anpassad introduktion
• arbeta i trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att rådfråga
• individuell utvecklingsplan.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker en flexibel och engagerad person som trivs i nära samarbete med alla hälsocentralens professioner i en omväxlande vardag. Du är intresserad av utveckling- och förbättringsarbete och trygg i din yrkesroll, och du har förmåga att bemöta människor på ett professionellt och empatiskt sätt.
I rollen som sjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska
• inneha giltigt B-körkort.
I den här rekryteringen ber vi dig att inte skicka in ett personligt brev. I stället får du besvara urvalsfrågor som hjälper oss att bedöma alla sökande på ett mer likvärdigt och rättvist sätt. Det gör vår rekryteringsprocess både enklare och mer transparent för dig som söker.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Region Gävleborg har bildat ett bolag av de offentligt drivna hälsocentralerna- och barnavårdscentralerna i länet. Bolaget ska utveckla primärvården och göra den mer tillgänglig och anpassad efter invånarnas behov.
Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg. Medarbetarna arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1346". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Primärvård Södra Hälsingland Kontakt
Ralph Veltenaar, vårdenhetschef ralph.veltenaar@regiongavleborg.se 076-778 52 57 Jobbnummer
9890312