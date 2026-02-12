Sjuksköterska till Berga vårdboende (vikariat)
Linköpings kommun / Sjuksköterskejobb / Linköping Visa alla sjuksköterskejobb i Linköping
2026-02-12
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-02-12Arbetsuppgifter
En av våra sjuksköterskor ska vara ledig och vi söker nu en kollega för ett vikariat till och med 2027-03-01.
Som sjuksköterska på vårt demensboende har du en central roll i att säkerställa medicinska bedömningar, planera dagens HSL-insatser och följa upp de boendes hälsotillstånd. Arbetet är varierat och innefattar bland annat att ta blodprover, lägga om sår, hantera ordinationer och delegera omvårdnadspersonal.
Du arbetar löpande med kvalitetsregister som BPSD, Senior Alert och Palliativa registret och gör detta i nära samverkan med omvårdnadspersonalen. Dokumentation är en viktig del av uppdraget och du använder den som stöd i både planering och uppföljning av vården.
Du deltar i multiprofessionella möten och ingår i den lokala ledningsgruppen. Där medverkar du till att utveckla arbetssätt, följa upp avvikelser och bidra till kvalitetssäkring av verksamheten.
Din arbetsplats
Berga vårdboende är ett demensboende med fyra avdelningar och har 42 platser. Här arbetar vi med individanpassade arbetssätt och lågaffektivt bemötande för att skapa trygghet och förutsägbarhet för våra brukare. Du blir en del av en välkomnande arbetsgrupp där samarbete är en självklar del av vardagen. Här arbetar sjuksköterskor, specialistundersköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och rehab. Vi har ett nära samarbete både i huset och inom vårt kluster: Järdalavägen, Valthornsgatan, Ekbacken, Möjetorp och Linghem.
Din arbetstid är förlagd måndag till fredag, kl. 8.00 - 16.30. Du arbetar en helg och två vardagskvällar på ett rullande sex-veckors-schema. Kvällspasset är 16.00 - 21.00.
Du som söker
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska i Sverige. För tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av arbete eller VFU inom äldreomsorgen. Vi ser det även som meriterande om du har arbetat som sjuksköterska tidigare, särskilt inom kommunsjukvården, men det är inget krav.
Då arbetet innebär dokumentation och kontakter med patienter och anhöriga är det ett krav att du har goda kunskaper i svenska, både skriftligen och muntligt. Du behöver även ha erfarenhet av något dokumentation- och journalföringssystem. B-körkort är ett krav samt att du kan cykla.
Som person arbetar du bra med andra människor, lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vidare har du en förmåga att leda samt samordna arbetet genom att skapa engagemang och delaktighet. Du har även förståelse för hur individer tar till sig kunskap och kan därför anpassa hur du förmedlar information för att nå gemensamma mål.
I ditt arbete kan du planera, organisera och prioritera ditt arbete samt har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du gör korrekta avvägningar och har förmågan att väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till och med 2027-03-01
Sysselsättningsgrad: 75 - 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16703
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Här finns plats för både mod och glädje
Vi är modiga, omtänksamma och kunniga kollegor som tillsammans stöttar närmare 170 000 invånare i livets alla skeden. Genom att våga tänka och göra på nya sätt växer vi som individer, samtidigt som vi bidrar till att Linköping fortsätter att utvecklas. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
Verksamhetschef
Maria Haglund maria.haglund@linkoping.se 013 –294 125 Jobbnummer
9739767