Sjuksköterska stomimottagningen
Kirurgmottagningen, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Vill du göra verklig skillnad i patienters liv?
Som stomisjuksköterska/stomiterapeut är du en nyckelperson för stomipatienten genom hela vårdresan - både före och efter operation. Hos oss får du ett meningsfullt och varierat arbete där patienten alltid står i centrum.
Om rollen
Du arbetar med både inneliggande patienter och polikliniska besök på mottagningen men även med kliniköverskridande uppdrag samt har samarbete med primärvård och hemsjukvård. I ditt dagliga arbete samarbetar du med två erfarna stomiterapeuter med lång erfarenhet och ett stort engagemang i sitt uppdrag.
Utöver det kliniska arbetet bedriver vår stomiverksamhet även:
• Undervisning för patienter och närstående
• Handledning och utbildning av vårdpersonal
• Kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete
Detta ger dig ett omväxlande arbete med stor möjlighet till både professionell och personlig utveckling.
Din blivande arbetsplats
Kirurgkliniken har huvudansvaret för patienter med kirurgiska sjukdomar och är organiserad i fyra team: Nedre gastro, Övre gastro, Bröst/Endokrin och Kärl
Inom det nedre gastroteamet arbetar idag tre stomiterapeuter - och nu har du möjlighet att bli en av dem
Du är legitimerad sjuksköterska med några års erfarenhet inom hälso-och sjukvård.
Meriterande är:
• Specialistutbildning i stomivård eller kirurgisk omvårdnad
• Erfarenhet av arbete med kolorektalpatienter
Om du saknar specialistutbildning finns möjlighet att läsa den på uppdrag. Du arbetar nära stomiterapeuter, kontaktsjuksköterskor, undersköterskor och läkare.
Vi värdesätter särskilt att du:
• Har ett empatiskt och professionellt förhållningssätt
• Trivs med teamarbete men också kan arbeta självständigt
• Är strukturerad, flexibel och trygg i egna bedömningar
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid, dagtid, med tillträde enligt överenskommelse.
Du kommer få en individanpassad introduktion och bredvidgång.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Upplysningar lämnas av vårdenhetschef Charlotte Jonsson, 010-242 62 15
Intervjuer sker fortlöpande.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 6 februari 2026. Välkommen med din ansökan.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida:
Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
