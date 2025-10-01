Sjuksköterska som klinikkoordinator
Vårda Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Halmstad Visa alla sjuksköterskejobb i Halmstad
2025-10-01
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vårda Sverige AB i Halmstad
, Malmö
, Göteborg
, Ystad
, Stockholm
eller i hela Sverige
Sjuksköterska med verksamhetsansvar sökesPubliceringsdatum2025-10-01Om företaget
Vårda Ögon utför ögonkirurgi och ögonmottagning med 4 ögonkliniker i Sverige. Vi har samarbetsavtal med olika regioner och utför både regionfinansierade och privata ögonbehandlingar. Vårda Ögon har funnits sedan 1999 och vi är idag en av de största privata aktörerna inom ögon i landet.
Till vår klinik i vackra Slottsmöllan i Halmstad söker vi nu dig som är sjuksköterska i grunden till en spännande och varierad tjänst där du får möjlighet att utöva ditt yrke som sjuksköterska samtidigt som du har en ledande roll som klinikkoordinator.
Som klinikkoordinator är du verksamhetschefens ledningsstöd vilket innebär att du är den som leder, planerar och utvecklar den dagliga verksamheten på kliniken. Du kommer även att vara en resurs vid behov på operationsavdelningen och vid mottagning.
Vi erbjuder:
• En stimulerande och varierad tjänst med erfarna teamkollegor där du har ansvar för planeringen av den dagliga verksamheten.
• Möjligheter att bidra och utveckla arbetssätt och kvalitet inom verksamheten
• Arbete i en familjär vårdmiljö där patienten/kunden står i centrum
• Arbete i ett företag med verksamhet i stark positiv utveckling
• Allmän internutbildning inom ögon
• Internutbildning av operationsassistans och mottagningsarbete
För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av:
• Att leda och inspirera team mot gemensamma mål
• Att driva arbetsprocesser i förändring
• Att arbeta med rapportering och verksamhetsplanering
• Att upprätta operativa handlingsplaner, implementera rutiner och uppföljning
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet som för oss betyder att du är trygg som person och kan bidra till ett positivt och respektfullt arbetsklimat. Att vara klinikkoordinator innebär många interna och externa kontaktytor vilket gör att goda kunskaper i svenska språket är ett krav. Du ska ha förmåga att skapa nätverk och att företräda din verksamhet i relevanta forum.
Vi välkomnar ansökningar fram t.o.m 2025-10-31 och intervjuer/urval kommer att ske löpande under tiden.
Tjänsteort: Vårda Ögon i Halmstad
Tjänstegrad: 100%
Hos oss på Vårda Ögon blir du en del av ett sammansvetsat team där vi stöttar varandra och har nära till skratt och omtanke - mitt i vardagen. Vi ser fram emot din ansökan!
I september 2025 blev Vårda Ögon Great Place to Work-certifierade
"Med passion, kompetens, vilja och full förståelse för våra kunders behov, hjälper vi människor att se. Med rätt värderingar bygger vi en företagskultur där alla ges möjligheten att bli den bästa versionen av sig själv." Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: camilla.lind@varda.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vårda Sverige AB
(org.nr 556571-1610)
Slottsmöllan (visa karta
)
302 31 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vårda Ögonklinik Halmstad Jobbnummer
9536190