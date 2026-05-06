Sjuksköterska som gillar variation
Piteå Kommun / Sjuksköterskejobb / Piteå Visa alla sjuksköterskejobb i Piteå
2026-05-06
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Piteå Kommun i Piteå
, Luleå
, Pajala
eller i hela Sverige
Trivs du med omväxling och tycker om att lösa problem? Då hoppas vi att du vill bli en del av vårt team!
Gillar du att ha ett jobb där ingen dag är den andra lik? Trivs du när du får tänka nytt, vara flexibel och lösa saker på ett smart sätt? Då kan det här vara rätt tjänst för dig!
Som sjuksköterska hos oss har du ett meningsfullt arbete där du varje dag bidrar till att förbättra människors hälsa och livskvalité. Vi söker nu dig som vill vara en del av vår sjuksköterskepool - ett team som arbetar på våra nio olika vård- och omsorgsboenden när behov uppstår vid både lång- och korttidsfrånvaro. Här kan du räkna med ett högt tempo, varierande dagar, fina möten och härliga kollegor.
Ja - vi erbjuder schyssta arbetstider, bra ersättning och ett jobba där du verkligen gör skillnad.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-05-06Dina arbetsuppgifter
Hos oss har du ett självständigt arbete där vårdtagarna står i centrum. Du ansvarar för att själv och tillsammans med kollegor:
bedöma, planera, genomföra och följa upp insatser
dokumentera
handleda och stötta omsorgspersonal
samarbeta med olika yrkesgrupper
Kort sagt: ett viktigt och meningsfullt arbeta där du både får växa och bidra. Du dokumenterar och ger stöd och handledning till omsorgsperonal. I rollen kommer du att samarbeta med många olika yrkeskategorier.Kvalifikationer
Vi letar efter dig som:
är legitimerad sjuksköterska
har körkort
gärna har vidareutbildning inom vård av äldre eller palliativ vård
gillar utveckling och ser förändring som något positivt
har ett gott bemötande och lätt för att samarbeta
Mer om tjänsten
Vi erbjuder:
tillsvidareanställning, heltid
arbetstid: mestadels dagtid
Ca två helger på tio veckor + enstaka kvällar
heltid hos oss är 38,25h/vecka
tillträde enligt överenskommelse
sista ansökningsdag 31 Maj, urval och rekrytering sker löpande, så vänta inte!
Lönetillägg
Sjuksköterska i pool erhåller ett fast tillägg om 2 500 kronor per månad utöver lönetillägg enligt gällande lönetrappa. Lönetillägget uppgår till 3 000 kronor per månad vid nyanställning, höjs till 4 000 kronor per månad efter två års sammanhängande anställning och uppgår till 6 000 kronor per månad efter tre års sammanhängande anställning.
För samtliga tjänster skall "Blankett för att kontrollera egna uppgifter - Begäran om utdrag från belastningsregistret för enskild person (442.3)" https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
- uppvisas i obrutet kuvert
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10.
Om arbetsplatsen
Socialtjänsten är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Läs merhttps://www.pitea.se/jobbaisocialtjansten
- Stöd, vård och omsorg för pitebornahttps://www.pitea.se/jobbahososs
- Jobba i Piteå kommunhttps://piteastories.se/
- Utvecklingsprojekt och satsningar i Piteå
Move to Piteå - för dig som vill flytta till Piteå
Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Move to Piteå erbjuder dig stöd från start till mål.https://www.pitea.se/inflyttare
- Move to Piteå Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå kommun
(org.nr 212000-2759), https://www.pitea.se/
Svartuddsvägen 1 (visa karta
)
941 85 PITEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Louise Wiklund Wixner louise.wiklundwixner@pitea.se Jobbnummer
9895676