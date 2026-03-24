Sjuksköterska/natt
2026-03-24
Välkommen till den lilla och styrkebaserade kommunen med stora möjligheter - där ditt arbete gör skillnad!
Här har du chansen att bidra med samhällsviktiga tjänster, till de vi är till för, tillsammans med dina kollegor. Vi utgår ifrån friskfaktorer och har ett styrkebaserat förhållningssätt som fokuserar på människors samt organisationens styrkor. Det är också det vi kommunicerar och ger återkoppling på. Du ges hållbara arbetsvillkor, förutsättningar att växa och bidra till det kollegiala lärandet. Vi vägleds av utvecklingskraft, stolthet och medmänsklighet och det förväntar vi oss att du också gör.
Kom och gör skillnad med oss!
Som sjuksköterska hos oss blir du en viktig del av ett engagerat team som arbetar för att ge våra patienter en trygg, personcentrerad och sammanhållen vård.
Hela HSL verksamheten utgår från gemensamma lokaler.
Vi söker nu sjuksköterska, för tjänstgöring natt.
Det krävs att du kan arbeta självständigt och i team med andra professioner.
Du kommer att arbeta med planerade och akuta insatser, bedömningar inom hemsjukvården både på särskilt boende och i ordinärt boende. Hemsjukvården innebär sedvanliga arbetsuppgifter men även avancerad hemsjukvård samt vård i livets slutskede.
Vi erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete, där det ena arbetspasset inte är det andra likt. Du planerar själv ditt arbetspass utefter planerade och akuta insatser. Genom att vi arbetar utifrån det personcentrerade förhållningssätt så har du som sjuksköterska en aktiv del för att skapa en trygg vardag för våra medborgare och ge en god och nära vård.
Varför jobba hos oss?
Du får:
• Ett självständigt och varierande arbete.
• Arbeta i team med kollegor som jobbar dag/kväll, undersköterskor med hög kompetens i nattpatrullen och på särskilda boenden.
• Ett gott arbetsklimat.
• Möjlighet att påverka och bidra till utvecklingen av våra arbetssätt.
• Du har möjlighet att påverka din arbetstid då vi jobbar med person- och verksamhetsanpassat schema.
• Du erbjuds en individuell lönesättning och friskvårdsbidrag.
Övrig information
För att säkerställa trygghet och patientsäkerhet kräver vi utdrag ur belastningsregistret för HVB-hem vid anställning inom vård och omsorg. Utdraget får inte vara äldre än sex månader. Registerutdraget beställs via Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Inför rekryteringsarbetet har Hylte kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
I vår kommun finns semesterväxlingsavtal och friskvårdsbidrag. Vi tillämpar distansarbete i den mån verksamheten tillåter. Vi har kostnadsfria parkeringsplatser och för dig som behöver ladda elbil går det mot en kostnad. Vi tillämpar rökfri arbetstid. Hylte kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning.Kvalifikationer
• Är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet inom kommunal hälso- och sjukvård.
• Du är trygg i din roll och trivs med att jobba både ensam och i team
• Har du någon specialistutbildning är det meriterande.
• Har ett personcentrerat arbetssätt.
• Har god förmåga att planera, dokumentera och samarbeta.
• Tillsammans med dina kollegor bidrar med din kompetens och ett gott bemötande för att ge våra patienter bästa möjliga vård.
• Körkort för personbil är ett krav.Så ansöker du
Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hylte:2026:019". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hylte kommun
(org.nr 212000-1207) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hylte Kommun Kontakt
Rekryterande chef
Lundberg, Gunilla 0733-718263 Jobbnummer
