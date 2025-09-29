Sjuksköterska natt
Ansök idag. Kollegor imorgon.Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
HS-enheten i Mora kommun ansvarar för hälso- och sjukvård i kommunens särskilda boenden, LSS- och psykiatriverksamheter samt hemsjukvård.
Uppdraget innebär att utifrån hälso- och sjukvårdslagen stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa hos våra patienter.
Då en av våra kollegor ska bli glad pensionär söker vi nu en engagerad medarbetare till vårt fina nattgäng. Tjänsten är på heltid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse och vi intervjuar löpande under ansökningstiden.
Uppdraget som sjuksköterska på HS-enheten innebär att arbeta förebyggande och besörja god omvårdnad med individens behov i centrum. Detta uppnår vi genom att återställa och bevara den enskildes individuella möjligheter och behov samt att minska lidande och ge möjlighet till en värdig död.
Arbetet grundar sig från politiska beslut, aktuell lagstiftning och övriga styrdokument och ska främja kostnadseffektiviteten i verksamheten.
HS-enheten utför de insatser som uppdragits av läkare under förutsättning att patienten tillhör kommunens målgrupp och att det finns ett skriftligt underlag/ordination.
Exempel på arbetsuppgifter som ingår i uppdraget som sjuksköterska hos oss:
• Att omvårdnadsansvara för de medicinska insatserna samt dokumentationen av omvårdnaden hos våra patienter.
• Hantera läkemedel och administrering.
• Förebygga uppkomst av sjukdom och omvårdnadskomplikationer exempelvis trycksår, fall, undernäring, munhälsa och psykisk ohälsa.
• Förmedla läkarkontakter och samverka med olika professioner.
• Delegera till baspersonal enligt hälso- och sjukvårdslagen och Mora kommuns riktlinjer.
• Upprätta vårdplaner för patienter och utföra revidering av dessa.Kvalifikationer
Vi har krav på att du är legitimerad sjuksköterska/distriktssköterska, att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska samt har datafärdigheter som är relevant för befattningen då arbetet innefattar journalföring i verksamhetssystem.
Du har dokumenterad erfarenhet av yrket och är väl införstådd i vad uppdraget att arbeta som sjuksköterska innebär. Specialkompetens som bedöms vara relevant för uppdraget ses som meriterande, exempelvis att du är utbildad distriktssköterska eller har genomfört specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre.
Har du tidigare arbetslivserfarenhet av arbete inom kommunal verksamhet ses även det som meriterande. Övrig information
Körkort B krävs för tjänsten då vi utför arbetsuppgifter i hela vår stora kommun.
Förmågor och färdigheter
Vi söker en trygg, självgående och lösningsfokuserad person då arbetet på natten innebär stort ansvarstagande och där utmaningar finns i att hitta effektiva kommunikationsvägar samt att man inte alltid har patientkännedom om de patienter man träffar nattetid.
Det är mycket viktigt att du har ett positivt och konsultativt förhållningssätt till ditt arbete och dina kollegor samt till andra professioner du möter i arbetet.
Socialförvaltningen
Med sina drygt 700 medarbetare bedriver socialförvaltningen en bred verksamhet för att se till att våra invånare får det stöd och den hjälp som de har rätt till. Förvaltningen verkar under socialnämnden och ansvarar för vård och omsorg om äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna. Socialförvaltningens arbete är reglerat av lagar och förordningar, då framför allt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: https://morakommun.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/mora-kommun-som-arbetsgivare.html
