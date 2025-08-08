Sjuksköterska Kava
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Trollhättan Visa alla sjuksköterskejobb i Trollhättan
2025-08-08
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Söker du utveckling? Vi kan erbjuda dig ett spännande arbete där du får möjlighet till just detta! Varmt välkommen att söka tjänst som sjuksköterska hos oss på avdelning 63/KAVA!
KAVA - Kirurgisk akutvårdsavdelning
Vill du arbeta i en dynamisk och lärorik miljö där varje dag gör skillnad? På KAVA möter du ett snabbt patientflöde med både akutkirurgiska tillstånd och traumapatienter - här är ingen dag den andra lik.
Vi är en avdelning med fokus på snabbt och professionellt kirurgiskt omhändertagande. Våra patienter kommer främst via akutmottagningen och behöver inneliggande vård för observation, utredning eller kirurgisk åtgärd.
Utöver vår slutenvårdsverksamhet med 21 vårdplatser bedriver vi även öppenvårdsverksamhet i form av en integrerade mottagning på kirurgmottagningen, vilket ger våra sjuksköterskor en bred och varierad kompetens inom både sluten- och öppenvård.
Var med och gör skillnad - varje dag!
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har ett genuint intresse och engagemang för kirurgi och akutsjukvård. Gärna med erfarenhet från kirurgisk vårdavdelning, traumavård eller akutsjukvård. Är du specialistutbildad inom kirurgisk vård kan vi även erbjuda dig andra spännande uppdrag inom enheten som en del av din tjänst.
Är du nyexaminerad så skapar vi en skräddarsydd plan för dig där kliniskt basår ingår.
Som person är du ansvarstagande och flexibel. Du har inga problem för samarbete och tycker det är av stor vikt att upprätthålla en god arbetsmiljö tillsammans med dina kollegor.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2025-08-08Övrig information
Tjänsten är förlagd dag och kväll. Vi erbjuder dig 4 veckors introduktionsprogram.
Intervjuer sker fortlöpande under hela ansökningstiden.
Kliniskt basår
Som nyutexaminerad sjuksköterska ingår du i Kliniskt basår med regelbundna mentorsamtal på avdelningen. Läs mer om det kliniska basåret via länken: Ny i din yrkesroll - NU-sjukvården (nusjukvarden.se)
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4378". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Nu-Sjukvården, Område Ii, Kirurgklinik, Avdelning 63 Kava Kontakt
Kim Jannborg, Vårdenhetschef 0761-346852 Jobbnummer
9450135