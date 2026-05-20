Sjuksköterska, Jourcentral
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Borås Visa alla sjuksköterskejobb i Borås
2026-05-20
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-05-20Om företaget
Närhälsan Borås jourcentral är en kvälls- och helgöppen jourcentral vars uppdrag är att ge god vård då ordinarie vårdcentraler är stängda. Hos oss söker patienter i alla åldrar med både lättare och allvarligare akuta besvär, allt från sår- och brännskador samt misstänkta frakturer till olika typer av infektioner. Vi arbetar i team med undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och medicinska sekreterare.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med utvecklingsarbete för att ständigt förbättra arbetssätt och på bästa sätt möta patienternas behov. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner som ingår i din anställning i Närhälsan.
Borås jourcentral har öppet måndag-fredag klockan 17:00-22:00 samt helger och röda dagar klockan 09:00-17:00.
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på Borås jourcentral spänner sig över ett brett arbetsfält och omfattar det allmänmedicinska området där du möter patienter i alla åldrar och situationer. Arbetsuppgifterna är varierande och patienten står i fokus. Arbetet består bland annat av triagering, undersökning av patienter samt att assistera läkare vid olika ingrepp.
Du kommer arbeta såväl självständigt som i team med övriga personalkategorier på jourcentralen.
Vi arbetar i journalsystemet Asynja Visph.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet från primärvård, vårdavdelning eller akutsjukvård.
I arbetet möter du många patienter därför är det viktigt att du är tillmötesgående, lyhörd och har en vilja att hjälpa andra. Vi tror också att du trivs med teamarbete och för dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor och övriga kontakter.
Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Tjänsten avser en deltidsanställning med en sysselsättningsgrad på 50%. Det kan eventuellt bli aktuellt med två tillsättningar på denna rekrytering.
Intervjuer på jourcentralen sker löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar aktuella kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på vårdcentralen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9917680