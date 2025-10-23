Sjuksköterska i Skåne

LäkarLeasing Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Malmö
2025-10-23


Period: Uppdraget gäller från vecka 51 2025 - 2 2026

Uppdragsbeskrivning: Hemsjukvård, SÄBO, korttid, FSF och SVU - dag, kväll och/eller natt. Relevant kompetens:
Allmänsjuksköterska (krav)
Legitimerad sjuksköterska (krav)
Leg sjuksköterska (krav)
Kommun (krav)
Körkort (krav)
Cykla (krav)
ORDBO (krav)



&nbsp

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: intresse@lakarleasing.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Läkarleasing Sverige AB (org.nr 556678-4426)

Arbetsplats
Skåne

Kontakt
Lisa Deasismont
intresse@lakarleasing.se

Jobbnummer
9571895

