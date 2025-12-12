Sjuksköterska i Oskarshamn
2025-12-12
Curaliv är ett certifierat bemanningsföretag som erbjuder bemanning med vårdpersonal till vårdgivare i hela Sverige och delar av Norden. Med omsorg matchar vi främst läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och socionomer med vårdgivare inom alla verksamhetsområden. Vi förmedlar uppdrag till alla regioner, kommuner och stora privata vårdgivare i Sverige.
Hos oss kan man förvänta sig en personlig service, hög närvaro och omtanke, samt de bästa villkoren för just dig.
Kontakta oss gärna för mer information!
Varmt välkommen!Relevant kompetens:
Allmänsjuksköterska
Legitimerad sjuksköterska
Leg sjuksköterska
Akutsjukvård
  Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: jezzica.runskold@curaliv.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Curaliv AB
(org.nr 556986-9513) Arbetsplats
Oskarshamn Kontakt
Jezzica Runsköld jezzica.runskold@curaliv.se Jobbnummer
9642872