Sjuksköterska hemsjukvård
2026-04-10
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Om jobbet
Eftersom en av våra erfarna sjuksköterskor bestämt sig för att gå vidare till annan tjänst söker vi nu dig som önskar arbeta inom hemsjukvården.
Som sjuksköterska i hemsjukvården får du ett självständigt och omväxlande arbete där vi sätter människors behov av stöd i centrum. Ett bra bemötande och ett professionellt förhållningssätt till våra patienter är ett ledord för kvalitet inom vårt arbete. Utgångspunkten för sjuksköterskans arbete är teamarbete. Du kommer arbeta i team bestående av omvårdnadspersonal, sjuksköterska/specialistsjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och enhetschef.Publiceringsdatum2026-04-10Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska/specialistsjuksköterska ansvarar du för patienter som är inskrivna i kommunens hälso- och sjukvård. I din profession gör du självständiga bedömningar, utför medicinska behandlingar och planerar omvårdnadsinsatser samt handleder och utbildar omvårdnadspersonalen inom hälso- och sjukvårdsfrågor. Du arbetar självständigt och det ställer krav på att du kan planera din arbetsdag utifrån patienternas och verksamhetens behov.
Vem är du?
Vi söker dig som är specialistsjuksköterska med inriktning mot äldres hälsa, distriktssköterska eller legitimerad sjuksköterska. Du har erfarenhet av att arbeta med hälso- och sjukvårdsinsatser för personer med varierande vårdbehov.
Du är trygg i din yrkesroll och har förmåga att arbeta självständigt samt ta egna initiativ. Samtidigt lägger vi stor vikt vid din samarbetsförmåga och att du trivs med att arbeta i team tillsammans med olika professioner.
Du har god förmåga att planera, prioritera och fatta beslut i ditt dagliga arbete, även i situationer med högt tempo. Du bemöter patienter, anhöriga och kollegor på ett professionellt och respektfullt sätt.
Du har goda kunskaper i svenska, såväl muntlig som skriftlig kommunikation.
B-körkort är ett krav.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: måndag-fredag, var 8:e helg samt enstaka lätthelgdagar.
Urval kommer ske fortlöpande under ansökningstiden.
Registerutdrag
Inför erbjudande av en anställning är du som kandidat skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret vid arbeten inom någon av följande arbetsområden; skola eller förskola, arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg, arbete med barn enligt LSS, arbete på eller i samband med HVB-hem, arbete med äldre eller personer med funktionsnedsättning. Du beställer utdraget via Polisens hemsida. Utdraget ska vara uppvisat innan anställning kan påbörjas.
Hur du ansöker
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidköpings kommun
(org.nr 212000-1694), https://lidkoping.se/kommun-och-politik/lediga-jobb
Skaragatan 8
)
531 88 LIDKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lidköping Kontakt
Ida Jenschke Vårdförbundet 0510-770000 Jobbnummer
9848625