Sjuksköterska hemsjukvård
2025-09-26
Brunflo hemsjukvård söker ny kollega
Rehabilitering, Hälsa & sjukvård - enhet Brunflo-Torvalla söker nu en sjuksköterska eller distriktssköterska med placering i Brunflo. Vi är en väl fungerande och sammansvetsad enhet som nu har möjligheten att ge ytterligare en kollega chansen att få vara del av oss.
Ditt nya jobb
Brunflo hemsjukvård består av 4 st sjuk-/distrikssköterskor, 3 arbetsterapeuter och 3 fysioterapeuter. I tillägg är vi i rekryteringsfasen för egen resurspool som enligt planering kommer innefatta ytterligare 3 st sjuk-/distrikssköterskor för att möta planerad och oplanerad frånvaro samt vara förstärkningsresurs utifrån arbetsbelastning och vara verksamma över hela sektorns hemsjukvård. Vi samlas och utgår från samma hus som hemtjänsten i Brunflo men ingår i enhet Brunflo-Torvalla legitimerad personal.
Vår arbetsplats har ett hälsofrämjande och rehabiliterande förhållningssätt, och vi strävar efter att bidra till en trygg och säker vård för våra medborgare så att de kan leva ett aktivt och självständigt liv.
Vanliga arbetsuppgifter
Som sjuk-/distriktssköterska planerar, leder och utför du arbetet inom hemsjukvården tillsammans med övriga sjuk-/distriktssköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, teamen i hemtjänsten och i samarbete med hälsocentral och specialistvård. Du har också en viktig roll i att utbilda och handleda personal och anhöriga. I Östersunds kommun arbetar vi enligt ett hälsofrämjande och rehabiliterande förhållningssätt, med ett tydligt mål, att de vi är till för ska få en trygg och säker vård och att kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Din kompetens
Krav
• Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistutbildning/påbörjad distriktssköterskeutbildning
• Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Du har körkort B
Meriterande
• Erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård
• God datorvana
• Erfarenhet av arbete med äldre
• Erfarenhet av verksamhetssytemet Viva
Vi söker dig
Du är en engagerad och positiv kollega som bidrar till en bra arbetsmiljö. Du är flexibel, ansvarsfull och har god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. För att lyckas i rollen ser vi också att du som person är ödmjuk, prestigelös, lyhörd och trygg i dig själv. Du är också en social person som har goda kunskaper i det svenska språket, tilltalas av utmaningar och nya utvecklingsmöjligheter.
En hälsning från din blivande chef
Vi välkomnar rätt person att bli en del i våran väl fungernade enhet. Har du funderingar, tankar eller bara vill höra dig för lite så är du välkommen att slå en signal eller t.o.m boka in en förutsättningslös träff.
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt. Ersättning
