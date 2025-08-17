Sjuksköterska / Företagssköterska
Arbetet innebär dagtidsarbete, måndag-fredag.
Placeringsort: Sunne/Torsby.
Vår verksamhet växer och nu behöver vi dig som är utbildad företagssköterska eller sjuksköterska med intresse för arbetsmiljö, hälsa och de människor du möter.
Som företagssköterska arbetar du både självständigt och i team. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, där empatiskt bemötande är en betydande faktor liksom att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift.
I arbetet kommer du att ha kontakt med anslutna företag, genomföra hälsoundersökningar av olika slag, medicinska kontroller i arbetslivet , vaccinationer, etc.
Vi på Hälsolänken har i mer än 40 år arbetat med Arbetsmiljö, friskvård och rehabilitering.
Med kompetens och engagemang bistår vi små som stora verksamheter i att uppnå sina mål inom arbetsmiljö och hälsa.
I dagsläget har vi ca 500 kundföretag med tillsammans ca 14500 kundanställda.
För oss är personlig och professionell utveckling en självklarhet.
Vi är en erfaren arbetsgrupp som består av företagsläkare, företagssköterskor/sjuksköterskor, ergonomer, arbetsmiljöingenjör, socionomer, beteendevetare, friskvårdskonsulenter, hälsoterapeuter samt administrativ personal.
Vi har verksamhet i Torsby , Sunne, Årjäng, Eda, Arvika, Hagfors, Munkfors.
Nyfiken på att jobba i en växande organisation? Välkommen med din ansökan! Intervjuer kan ske löpande
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
E-post: info@halsolanken.se
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sunne Kontakt
VD
Ann Collander ann.collander@halsolanken.se 010 4706328
9461730