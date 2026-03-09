Sjuksköterska för vaccination - Skaraborg
Vaccinova AB / Sjuksköterskejobb / Skövde Visa alla sjuksköterskejobb i Skövde
2026-03-09
Vi på Vaccinova söker nu engagerade och utåtriktade sjuksköterskor för arbete med vaccination på timmar till våra mottagningar i Skaraborg - Skövde och Lidköping.
Tjänsten är ett semestervikariat på timbasis med varierande sysselsättningsgrad och chans till förlängning. Vi ser det som en stor fördel om du har möjlighet att arbeta på flera platser vid behov.
Vaccinova är en vaccinatör med stort fokus på trygghet och hälsa. Vi är specialister på apoteksvaccination och finns idag på över 190 platser i Sverige - både på våra egna vaccinationsmottagningar samt hos våra samarbetspartners;
Vi söker nu efter nästa medlem i vårt team!
Arbetet hos oss är självständigt och innefattar bland annat:
• Vaccination
• Omsorgsrådgivning
• Journalföring
• Hantering av betalning
• Enklare inventering
För att trivas hos oss bör du vara självgående och utåtriktad samt bekväm med datorer. Arbete med vaccination sedan innan är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder alla nyanställda en utbildning inom vaccination samt i de system som används på arbetsplatsen.
Tjänsten ämnas tillsättas så fort som möjligt.
