Sjuksköterska/Distriktsköterska
2025-08-15
Markaryds kommun söker en sjuksköterska/distriktssköterska för ett vikariat! Är du intresserad av utveckling inom äldreomsorgens hälso- och sjukvård och vill ha ett fritt, meningsfullt och ansvarsfullt arbete? Då ska du fortsätta läsa!
Välkommen till den lilla kommunen med närhet till det stora. Våra verksamheter speglas av ett stort engagemang bland medarbetarna, korta beslutsvägar och gemenskap. Vill du vara en del av detta? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-15Dina arbetsuppgifter
Arbetet som sjuksköterska/distriktssköterska i hemsjukvården är omväxlande, utvecklande och lärorikt. Hemsjukvården ansvarar för patienter både i särskilt- och ordinärt boende, LSS, omsorg och daglig verksamhet. Som sjuksköterska/distriktssköterska leder du det medicinska omvårdnadsarbetet, gör självständiga bedömningar, utför medicinska behandlings-och omvårdnadsinsatser samt handleder och utbildar omvårdnadspersonalen i våra olika verksamheter.
Du kommer att arbeta i team tillsammans med andra sjuksköterskor, paramedicinare och omvårdnadspersonal. Du kommer också ha ett nära samarbete med vårdcentralerna och deras läkare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska/distriktssköterska. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom yrkesområdet och god datorvana.
Du har en god problemlösnings- och organisationsförmåga. Vi ser det som värdefullt att du har en helhetssyn, god samarbetsförmåga, långsiktighet, idérikedom, flexibilitet och förmåga att kommunicera. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. B- körkort är ett krav då resor med bil ingår i tjänsten.
Vad erbjuder vi?
Ett spännande, roligt och omväxlande arbete! Du kommer till en arbetsplats med stark gruppkänsla med engagerade kollegor och chefer.
Som medarbetare i Markaryds kommun har man tillgång till Förmån Markaryd där det finns många rabatter samlade, bland annat inom friskvård, hälsa, biobiljetter och resor. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och gratis kaffe/te. Som medarbetare har du möjlighet till semesterväxling.
Veckoarbetstid 38,25 tim/v, dag/kväll-arbete.
Tjänsten är ett 1-årigt vikariat i hemsjukvården, med möjlighet till förlängning.
Tillträdesdatum 2025-11-15, tjänstgöringsgrad enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag är 2025-09-07.
Vi kommer att behandla ansökningarna löpande och vi ser fram emot din ansökan.
Ersättning
Enhetschef
Håkan Ekström håkan.ekström@markaryd.se
