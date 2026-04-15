Sjuksköterska akutsektion
2026-04-15
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Vill du arbeta i en dynamisk och lärorik miljö där teamarbete, akuta ortopediska tillstånd och personcentrerad vård står i fokus? Då kan vår akutsektion vara rätt plats för dig.
Akuta sektion vårdar upp emot 16 patienter från 18 år och uppåt. Här vårdas patienter med:
* Akuta ortopediska skador
* Ortopediska sjukdomstillstånd
* Postoperativa vårdbehov
* Ibland även cancerrelaterade ortopediska tillstånd
Vår verksamhet är snabb, varierande och präglas av nära samarbete med olika professioner.
Teamet
Hos oss arbetar du i ett tvärprofessionellt team bestående av:
* Läkare
* Sjuksköterska
* Undersköterska
* Arbetsterapeut
* Fysioterapeut
* Apotekare
* Vårdnäraservice
Tillsammans skapar vi en trygg och strukturerad vård och omvårdnad för patienterna.
Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss har du en central roll i teamet och i patientflödet. En typisk morgon kan se ut så här:
* 06:45- Kort och tydlig rapport
Du får en överblick över dagens patienter och deras aktuella status.
* 07:15- Teamstyrning
Du samlar undersköterskorna, går igenom patienterna och fördelar arbetsuppgifter. Här organiserar du omvårdnadsåtgärder, prioriterar och delegerar.
* 09.00- Avstämning inför rond
Hela teamet samlas och går igenom patienterna och fokus ligger på:
* Patienter som försämrats och behöver prioriteras
* Fastande patient inför operation
* Risk för trycksår eller befintliga trycksår
* Input från fysioterapeut och arbetsterapeut samt ledningssjuksköterska
Utöver detta ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter såsom läkemedelshantering, dokumentation, omvårdnadsbedömningar, patient kontakt och samverkan med anhöriga,kommun/primärvård.
* 11:00 Kort avstämning efter rond
Hela teamet samlas och går igenom patienterna och fokus ligger på:
* En snabb uppdatering till hela teamet, om vilka uppgifter som behöver prioriteras samt i vilken ordning ska ske.
Kvalifikationer
Vi söker dig som
* Är legitimerad sjuksköterska
* Trivs i en miljö där arbetsdagen kan skifta snabbt
* Har god förmåga att strukturera, prioritera och leda team
* Vill utvecklas inom ortopedi och akut sjukvård
* Bidrar till ett gott arbetsklimat och trygg patientvård
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
* I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
* Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
* Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
* Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
* Vid anställning ingår du i ett treskiftskontrakt (dag, kväll och natt). Om du önskar arbeta endast natt finns möjlighet till det, i dialog med verksamheten.
Lön: Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318732".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Kyrkgatan 14 (visa karta
)
831 83 ÖSTERSUND
Region Jämtland Härjedalen, Ortopedavdelning Kontakt
Enhetschef
Luan Alija luan.alija@regionjh.se 0733346632
