Bli sjuksköterskekonsult hos oss - Vi erbjuder hög lön och frihet!
Är du legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård och sugen på något nytt?
Som konsult hos oss får du friheten att välja själv - och riktigt bra betalt för ditt arbete.
Start så snart som möjligt / enligt överenskommelse.
Morano BemanningsExperten AB är ett bemannings- och rekryteringsföretag som specialiserar sig på att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag. Vår styrka ligger i att förstå både våra kunders behov och våra medarbetares potential - vilket skapar långsiktiga samarbeten som bygger på kvalitet, tillit och flexibilitet.
Vi erbjuder skräddarsydda bemanningslösningar inom flera branscher och hjälper företag att snabbt och smidigt hitta den kompetens som krävs för att verksamheten ska växa och utvecklas. Samtidigt ger vi våra konsulter och anställda möjligheten att utvecklas, växa i sina roller och bygga en trygg karriär.
_Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård.
Du har flera års erfarenhet av kvalitetsarbete. Som en av nyckelpersonerna under uppbyggnadsfasen av denna enhet behöver du vara en självgående person och trygg i din egen kompetens.
Dina kompetenser:
Du har svensk sjuksköterskelegitimation med minst två års erfarenhet som specialistsjuksköterska inom intensivvård eller anestesi
Har god analytisk förmåga, kan identifiera felaktigheter och risker, och utifrån dessa finna orsak och lösning.
Du är engagerad, prestigelös, trygg i din kompetens och sätter patientens behov i fokus
Är bra på att etablera goda relationer och välfungerande, förtroendefulla, samarbeten
Har ett strukturerat arbetssätt med förmåga att organisera och prioritera ditt arbete för att nå uppsatta mål.
Du är lösningsorienterad vilket innebär att du både ser och agerar på de utmaningar som uppstår.
Bidra till att vi når våra mål gällande patientsäkerhet, kvalitet och försäljning
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård.
Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av intensivvård eller barnsjukvård.
Vi erbjuder
En konkurrenskraftig lön enligt kvalifikationer och erfarenhet.
Möjligheter till utveckling och vidareutbildning
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Boende och resor ordnas vid behov
När det känns rätt
Fundera inte för länge. Låt oss istället berätta mer om rollen och verksamheten så kan du sedan avgöra om det känns rätt för dig. Ansök nu!
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
