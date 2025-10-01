Självständig renoveringsarbetare
Morano BemanningsExperten AB / Snickarjobb / Uppsala
Självständig Renoveringsarbetare sökes - MoranoExperten ABPubliceringsdatum2025-10-01Om företaget
MoranoExperten AB är ett växande företag inom bygg och renovering. Vi utför allt från mindre servicearbeten till större renoveringsprojekt åt både privatpersoner och företag. Vår styrka ligger i hög kvalitet, pålitlighet och ett professionellt kundbemötande.
Nu söker vi en självständig renoveringsarbetare som vill vara en nyckelperson i vår fortsatta utveckling.Arbetsuppgifter
Som renoveringsarbetare hos oss kommer du att arbeta brett med olika typer av projekt. Exempel på arbetsuppgifter:
In- och utvändig renovering (t.ex. kök, badrum, målning, golv, snickeri)
Mindre bygg- och reparationsarbeten
Kundkontakt och rådgivning på plats
Planering och utförande av arbeten självständigt eller i mindre team
Ansvar för att hålla hög kvalitet och leverera enligt tidsplan
Vi söker dig som:
Har flerårig erfarenhet inom renovering, bygg eller liknande hantverk
Är självgående, noggrann och lösningsorienterad
Trivs i mötet med kunder och kan representera företaget på ett professionellt sätt
Har körkort och egen bil med utrustning (krav)
Är flexibel och gillar variation i arbetet
Vi erbjuder:
Hos oss får du inte bara ett jobb, utan en chans att växa tillsammans med företaget.
Ett fritt och varierande arbete där du får ta stort ansvar
Möjlighet att påverka din egen arbetsvardag och utvecklas i yrket
Ett stabilt företag med framtidsvisioner och en arbetsmiljö där vi stöttar varandra
Konkurrenskraftiga villkor för rätt person
Är du den stjärna vi söker? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation
Vi intervjuar löpande - vänta inte med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: info@moranoexperten.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Självständig arbetare".
Morano BemanningsExperten AB
