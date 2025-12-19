Självgående Redovisningsekonom
SBS Redovisning AB / Redovisningsekonomjobb / Umeå Visa alla redovisningsekonomjobb i Umeå
2025-12-19
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SBS Redovisning AB i Umeå
, Linköping
eller i hela Sverige
Vill du ha en nyckelroll i en växande redovisningsbyrå där kvalitet, förtroende och nära kundrelationer står i centrum?
Nu söker vi en självgående redovisningsekonom som vill ta stort ansvar, arbeta brett och vara med och utveckla både verksamheten och teamet.
Hos oss möts du av korta beslutsvägar, höga kvalitetsambitioner och en kultur där kompetens, samarbete och professionalism värderas högt.
Om rollen
I rollen ansvarar du för egna kunduppdrag och arbetar självständigt genom hela redovisningsprocessen - från löpande bokföring till bokslut, årsredovisning och deklaration. Du blir även en viktig kvalitetsbärare och ett stöd för mer juniora kollegor.
Rollen passar dig som är trygg i din kompetens, uppskattar variation och vill vara delaktig i att bygga en stark och hållbar redovisningsbyrå.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Löpande bokföring
Månads- och årsbokslut
Årsredovisningar och inkomstdeklarationer
Moms- och skattedeklarationer
Lönehantering (meriterande)
Kundkontakt och rådgivning
Kvalitetssäkring av leveranser
Handledning och kunskapsdelning med juniora kollegor
Vem är du?
Du är trygg, strukturerad och trivs med att ta ansvar. Du har ett professionellt förhållningssätt och gillar att arbeta nära både kunder och kollegor.
Vi tror att du:
Har flera års erfarenhet som redovisningsekonom eller redovisningskonsult
Är van att arbeta självständigt från ax till limpa
Har god kunskap om svenska regelverk (K2/K3, skatt och moms)
Är pedagogisk och tycker om att stötta och utveckla andra
Är lösningsorienterad, noggrann och prestigelös
Trivs i en mindre eller växande organisation
Vi erbjuder dig
En nyckelroll i en växande och stabil redovisningsbyrå
Stor frihet under ansvar
Möjlighet att påverka arbetssätt, struktur och kvalitet
Goda utvecklingsmöjligheter över tid
Ett professionellt, engagerat och familjärt arbetsklimat
Marknadsmässig lön och flexibla arbetsformerPubliceringsdatum2025-12-19Så ansöker du
Låter det här som rätt nästa steg för dig?
Skicka din ansökan eller hör av dig för ett förutsättningslöst samtal. Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: info@sbsredovisning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SBS Redovisning AB
(org.nr 559164-5501)
Umeå Företagspark (visa karta
)
903 47 UMEÅ Arbetsplats
Umeå Jobbnummer
9658050