Självgående kock sökes 75%
2026-01-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Erfaren kock sökes till Gröne Jägaren
Gröne Jägaren söker en erfaren kock till vårt kök på Södermalm. Verksamheten erbjuder husmanskost, burgare och klassisk barmat med fokus på kvalitet och effektiv service.Publiceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
Förberedning och tillagning av meny, personalmat samt planering vid uppdatering av menyer utifrån säsong.
Du ansvarar för god ordning och hygien i köket, inklusive städning av arbetsytor, kylar och övriga utrymmen.
I tjänsten ingår även planering av inköp och upprättande av inköpslistor till inköpsansvarig.
Arbetet kräver att du är självgående.Kvalifikationer
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet som kock
Erfarenhet av à la carte-kök
Förmåga att arbeta strukturerat i högt tempo
God samarbetsförmåga
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Anställningsform och omfattning:
Tjänsten är på 75 %, med möjlighet att på sikt utökas till 100 % beroende på verksamhetens behov och överenskommelse. Rekryteringsprocessen inleds med ett par provpass. Vi har kollektivavtal.
Arbetstider:
Tisdag-lördag kl. 17.00-23.00.
Vid matchdagar, större beställningar eller evenemang kan ytterligare arbetstid förekomma, exempelvis på söndagar.
Om arbetsplatsen:
Du arbetar i ett stort och luftigt kök i hjärtat av Södermalm tillsammans med köksbiträde och övrig personal.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-post: jobb@gronejagaren.com Arbetsgivare Z & V Arikan KB
Götgatan 64 (visa karta
)
118 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Den Gröne Jägaren Jobbnummer
9684916