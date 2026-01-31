Site Manager - Lokalvård

Selina Facility Services AB / Städarjobb / Västerås
2026-01-31


Vi söker en engagerad och ansvarstagande Site Manager inom lokalvård till vår verksamhet i Västerås. Rollen innebär både operativt och administrativt ansvar och passar dig som har erfarenhet av lokalvård och ledarskap.

Som Site Manager ansvarar du för att våra uppdrag genomförs med hög kvalitet och är kontaktperson gentemot både kund och personal.

Publiceringsdatum
2026-01-31

Dina arbetsuppgifter
Planera, leda och följa upp det dagliga lokalvårdsarbetet

Personalansvar, inklusive schemaläggning och bemanning

Introduktion och upplärning av ny personal

Kvalitetssäkring, egenkontroller och uppföljning

Kundkontakt och hantering av avvikelser

Beställning av material och utrustning

Säkerställa att arbetsmiljö- och säkerhetsrutiner följs

Kvalifikationer
Erfarenhet av lokalvård, gärna i arbetsledande eller samordnande roll

God planerings- och organisationsförmåga

Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat

God kommunikationsförmåga

Grundläggande datorkunskaper

B-körkort är meriterande

We are looking for a committed and responsible Site Manager within cleaning services for our operations in Västerås. The role includes both operational and administrative responsibilities and is suitable for someone with experience in cleaning services and team leadership.

As a Site Manager, you will be responsible for ensuring that our assignments are carried out with high quality and in accordance with agreements. You will act as the main point of contact between customers, staff, and management.

Responsibilities

Plan, lead, and follow up daily cleaning operations

Staff responsibility, including scheduling and staffing

Introduction and training of new employees

Quality assurance and inspections

Customer contact and handling deviations

Ordering and follow-up of materials and equipment

Ensuring compliance with work environment and safety regulations

Qualifications

Experience in cleaning services, preferably in a supervisory or coordinating role

Strong organizational and planning skills

Ability to work independently and take responsibility

Good communication skills

Basic computer skills

Driving license (Category B) is an advantage

Personal qualities

You are structured, flexible, and solution-oriented, with a professional attitude. You enjoy combining practical work with leadership responsibilities.

We offer

Full-time employment

Opportunities for development within a growing company

A varied and responsible position

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: info@selinafacility.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Selina Facility Services AB (org.nr 559465-0854)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9715548

