Site Manager - Lokalvård

Vi söker en engagerad och ansvarstagande Site Manager inom lokalvård till vår verksamhet i Västerås. Rollen innebär både operativt och administrativt ansvar och passar dig som har erfarenhet av lokalvård och ledarskap.
Som Site Manager ansvarar du för att våra uppdrag genomförs med hög kvalitet och är kontaktperson gentemot både kund och personal.Publiceringsdatum2026-01-31Dina arbetsuppgifter
Planera, leda och följa upp det dagliga lokalvårdsarbetet
Personalansvar, inklusive schemaläggning och bemanning
Introduktion och upplärning av ny personal
Kvalitetssäkring, egenkontroller och uppföljning
Kundkontakt och hantering av avvikelser
Beställning av material och utrustning
Säkerställa att arbetsmiljö- och säkerhetsrutiner följsKvalifikationer
Erfarenhet av lokalvård, gärna i arbetsledande eller samordnande roll
God planerings- och organisationsförmåga
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
God kommunikationsförmåga
Grundläggande datorkunskaper
B-körkort är meriterande
We are looking for a committed and responsible Site Manager within cleaning services for our operations in Västerås. The role includes both operational and administrative responsibilities and is suitable for someone with experience in cleaning services and team leadership.
As a Site Manager, you will be responsible for ensuring that our assignments are carried out with high quality and in accordance with agreements. You will act as the main point of contact between customers, staff, and management.
Responsibilities
Plan, lead, and follow up daily cleaning operations
Staff responsibility, including scheduling and staffing
Introduction and training of new employees
Quality assurance and inspections
Customer contact and handling deviations
Ordering and follow-up of materials and equipment
Ensuring compliance with work environment and safety regulations
Qualifications
Experience in cleaning services, preferably in a supervisory or coordinating role
Strong organizational and planning skills
Ability to work independently and take responsibility
Good communication skills
Basic computer skills
Driving license (Category B) is an advantage
Personal qualities
You are structured, flexible, and solution-oriented, with a professional attitude. You enjoy combining practical work with leadership responsibilities.
We offer
Full-time employment
Opportunities for development within a growing company
A varied and responsible position Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: info@selinafacility.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Selina Facility Services AB
(org.nr 559465-0854) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9715548