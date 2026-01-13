Silversmed till Trollhättan
2026-01-13
Folkuniversitetet i Trollhättan bedriver öppen kursverksamhet inom många ämnen. Vi söker nu en kursledare i silversmide för att stärka och utveckla vårt kursutbud. Kurserna hålls främst på kvällstid, några timmar per vecka, samt vid ett par tillfällen som helgkurser per termin.
Din kompetens och bakgrund
Vi söker dig som har god erfarenhet och kunskaper i silversmide, samt ett starkt intresse för att främja människors lärande och utveckling, oavsett bakgrund. Det är meriterande om du har erfarenhet av att undervisa vuxna eller har annan erfarenhet av att leda grupper. Du bör också ha goda kunskaper i svenska. Vi ser gärna att du bor i Trollhättan med omnejd.
Som pedagog hos Folkuniversitetet förväntas du: Individanpassa undervisningen för att locka fram varje deltagares potential.
Dela vår syn på människors lika värde och rätt till kunskap.
Anställningsform Objektanställning.
Uppdraget omfattar 1-3 kurser samt en eller två helgkurser per termin.
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast 2026-02-15 via vår e-rekrytering. Vi undanber oss referenser i ansökningsskedet, men dessa kan efterfrågas vid behov senare.
För mer information eller frågor, kontakta:
Janette Lindforss
E-postadress: janette.lindforss@folkuniversitetet.se
Telefon: 0520 - 50 50 69 Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
