Shift Leader Front Office Scandic Rubinen, heltid
Scandic Hotels AB / Receptionistjobb / Göteborg Visa alla receptionistjobb i Göteborg
2026-01-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Scandic Hotels AB i Göteborg
, Mölndal
, Härryda
, Borås
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Västkustens pärla, Sveriges andra största stad, Lilla London. Kärt barn har många namn. Men det är här det händer! Med bästa läget i Göteborg, mitt på Avenyn, ligger Scandic Rubinen. Spännande inredning en innovativ restaurang och förmodligen Göteborgs bästa takbar. Vi är populära av stammisar, inresande och Göteborgarna själva.
Service för oss på Scandic Rubinen innebär alltid att vara det självklara valet för våra gäster, med detaljer i fokus, kreativitet och spontanitet. Ett hotell där våra medarbetare trivs och vill fortsätta utmanas och utvecklas i litet som stort. Tillsammans skapar vi stämning och atmosfären som präglar vistelsen för alla våra gäster och kollegor.
Nu söker vi en Shift Leader till Scandic Rubinen.
Oavsett varför gästen kommer till oss är det få saker som är så uppskattade som ett vänligt ansikte som hälsar välkommen. Som Shift Leader agerar du värd tillsammans med övriga teamet på hotellet och skapar en gästupplevelse i världsklass.
Under din tid hos oss kan dessa områden variera i takt med att du och affären utvecklas. Hos oss får du ta ett stort eget ansvar för att ta de beslut som krävs för att göra gästen nöjd och teamen utvecklar och förbättrar arbetssätt och service i takt med att omvärlden förändras. Vi är nämligen övertygade om att det är när du får utvecklas och bidra med all din kompetens och erfarenhet som vi överträffar gästens förväntningar. På köpet får vi kul på jobbet!
Så ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic!
Vad innebär rollen som Shift Leader Front Office?
Du som arbetar inom Front Office är ansvarig för att våra gäster får service i världsklass. Du är spindeln i nätet som ser till att gästen alltid är i fokus. Du är den som går igenom ankomstlistan och lägger tid på detaljerna. Du löser det mesta och är en stjärna på att vända en missnöjd gäst till en nöjd gäst. I ansvarsområdet ingår även administrativt arbete, säkerhetsarbete och arbete med försäljning. Arbetet i Front Office innebär att checka in och ut hotellets gäster, hälsa välkommen och ge gästen den information den behöver om sin vistelse. Du hanterar bokningar i systemet Opera Cloud och hanterar administrativa uppgifter runt gäster och säkerhet.
I rollen som Shift Leader har du, förutom att vara en del av driften, den övergripande överblicken över gästflödet och ser tillsammans med teamet till att prioritera arbetsuppgifter så att verksamheten flyter så att gästerna blir nöjda. Du leder och fördelar arbetet och hanterar bemanningen under ditt arbetspass. Vid behov får du utbilda nya medarbetare på hotellet och du avlastar också Front Office Manager med vissa administrativa arbetsuppgifter.
Hotellet har öppet dygnet runt och det är därför viktigt att du trivs med att arbeta i skift (förmiddagar, eftermiddagar och helger).
Din kompetens
För den här rollen krävs att du har både förmåga och vilja att arbeta med ett driftsnära ledarskap. Du är trygg i ditt ledarskap och har både integritet och säljdriv. För att passa i rollen tror vi också att du har en väl utvecklad social förmåga och är kapabel att hantera att det händer många olika saker samtidigt. Det är mycket viktigt att du kan förmedla ett gott värdskap till hotellets gäster. Du är en lyhörd och prestigelös lagspelare som tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och helhetsresultatet.
Du har också vana och kunskap i att arbeta med dator som arbetsredskap.
Eftersom arbetet till stor del består av att kommunicera med gäster är goda kunskaper i svenska och engelska en förutsättning. Talar du ytterligare ett språk är det meriterande.
Information om tjänsten:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. I denna rekrytering använder vi oss av ett enklare test om service vid urvalet.
Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på Scandic!
Ps. på vår hemsida kan du läsa mer om vår kultur, vad tjänsten innebär och om våra förmåner!
Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.
Delar du våra värderingar?
BE A PRO BE YOU BE CARING BE BOLD Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scandic Hotels AB
(org.nr 556299-1009), https://www.scandichotels.se/ Arbetsplats
Scandic Hotels Sverige Jobbnummer
9668221