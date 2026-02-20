Shift Leader
2026-02-20
Vi är SSP:s experter på matresor.
Vi är experter på att skapa och driva matställen på platser där människor rör sig. Oavsett om du ska flyga till en exotisk plats, kliva på ett tåg eller stanna till vid en rastplats på motorvägen, ser vi till att den mat och dryck som erbjuds är det perfekta urvalet för att tillfredsställa behoven hos de många olika kategorierna av resenärer.
Bli en viktig del av vår SSP-familj!
Vi letar efter gruppledare som brinner för bra kundservice. För att lyckas kommer du att ha viss erfarenhet av att leda ett team tidigare och känna dig säker på att ta ansvar för den dagliga driften av verksamheten. Du kommer att arbeta i skift med teamet för att skapa en positiv och engagerande atmosfär för att få ut det bästa av teamet.
En gruppledare spelar en viktig roll i den dagliga driften av verksamheten och stöder ledningsgruppen med öppning och stängning och vissa ekonomiska aspekter av enheten. Han ser också till att bästa varumärkespraxis följs och att vi tillhandahåller en säker och ren miljö för våra kunder och team.
Bara flygplatser: Observera att alla framgångsrika kandidater måste uppvisa en fullständig 5-årig arbetshistoria och genomgå en brottsregisterkontroll för att följa flygplatsens säkerhetsbestämmelser.
Vill du veta mer? Ansök nu!
Mångfald och inkludering är en prioriterad fråga för SSP. Vi är en jämställd arbetsgivare som strävar efter att engagera alla våra medarbetare så att de känner sig värdefulla och motiverade; vi förespråkar mångfald, främjar integration och värnar om jämställdhet. Vi respekterar och skyddar mänskliga rättigheter och förhindrar diskriminering. Vi påverkar våra samhällen på ett positivt sätt. Vi uppmuntrar och välkomnar ansökningar från en mångfald av kandidater oavsett bakgrund, kön, ras, religiös övertygelse, funktionshinder, sexuell identitet och läggning. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
