Shift Leader

GRB Service Byrå AB / Butikssäljarjobb / Solna
2026-01-21


Visa alla butikssäljarjobb i Solna, Sundbyberg, Stockholm, Danderyd, Lidingö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos GRB Service Byrå AB i Solna

Vi välkomnar sökande i alla åldrar, men som Skiftledare förbereds du för att ta klivet till att bli teamchef. Här har du stora möjligheter att växa och utvecklas mot att bli en ledare. Du blir en mycket viktig del i butikens och butiklagets utveckling, och i arbetet för att erbjuda våra kunder bra och hållbar material till riktigt bra priser !
Här kommer lite mer om tjänsten:
• Du är en lagspelare med mer ansvar än andra i ditt team, men utan att ha fulla personalansvar.
• Tillsammans med din Butikchef leder och planerar du verksamheten i ert team.
• Självklart tar du aktivt del i det dagliga operativa butiksarbetet.
• Du lär dig de kunskaper och färdigheter som krävs för att så småningom axla en roll som teamchef.
• Du arbetar målinriktat för att utveckla butikens försäljning, lönsamhet och övriga viktiga nyckeltal.
• Du ingår i arbetsledningen i butiken och har teamchefens arbetsbeskrivning på din utvecklingsplan. Du praktiserar de färdigheter som du har lärt dig i arbetet och genom utbildningar.
• Du är en förebild i arbetet för att välkomna alla våra kunder och möta dem med kunskap, fingertoppskänsla och ett stort leende.

Publiceringsdatum
2026-01-21

Om företaget
För oss är rätt inställning och vilja att utvecklas viktigare än erfarenhet och utbildning. Hos oss får du jobba ihop med ett helt team av sköna personligheter med olika bakgrunder, kunskaper och perspektiv.
Det finns tydliga rutiner och strukturer på plats, vilket frigör tid för dig att fokusera på att utveckla dig mot att bli teamchef och bistå din teamchef med att arbetsleda teamet.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: info@grbs.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
GRB Service Byrå AB (org.nr 556585-9708)

Kontakt
Goutam Saha
info@grbs.se
0739960017

Jobbnummer
9697842

Prenumerera på jobb från GRB Service Byrå AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos GRB Service Byrå AB: