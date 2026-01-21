Shift Leader
2026-01-21
Vi välkomnar sökande i alla åldrar, men som Skiftledare förbereds du för att ta klivet till att bli teamchef. Här har du stora möjligheter att växa och utvecklas mot att bli en ledare. Du blir en mycket viktig del i butikens och butiklagets utveckling, och i arbetet för att erbjuda våra kunder bra och hållbar material till riktigt bra priser !
Här kommer lite mer om tjänsten:
• Du är en lagspelare med mer ansvar än andra i ditt team, men utan att ha fulla personalansvar.
• Tillsammans med din Butikchef leder och planerar du verksamheten i ert team.
• Självklart tar du aktivt del i det dagliga operativa butiksarbetet.
• Du lär dig de kunskaper och färdigheter som krävs för att så småningom axla en roll som teamchef.
• Du arbetar målinriktat för att utveckla butikens försäljning, lönsamhet och övriga viktiga nyckeltal.
• Du ingår i arbetsledningen i butiken och har teamchefens arbetsbeskrivning på din utvecklingsplan. Du praktiserar de färdigheter som du har lärt dig i arbetet och genom utbildningar.
• Du är en förebild i arbetet för att välkomna alla våra kunder och möta dem med kunskap, fingertoppskänsla och ett stort leende.
För oss är rätt inställning och vilja att utvecklas viktigare än erfarenhet och utbildning. Hos oss får du jobba ihop med ett helt team av sköna personligheter med olika bakgrunder, kunskaper och perspektiv.
Det finns tydliga rutiner och strukturer på plats, vilket frigör tid för dig att fokusera på att utveckla dig mot att bli teamchef och bistå din teamchef med att arbetsleda teamet.
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
