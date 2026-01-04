Servitris/servitör till asiatisk restaurang sökes!
Vi söker en serviceinriktad och ansvarsfull servitris som vill arbeta hos oss i Helsingborg. Tjänsten omfattar främst arbete på förmiddagar samt helger.
Vi ser gärna att du är social, tålmodig och har lätt för att samarbeta med både gäster och kollegor. Tidigare erfarenhet inom service är meriterande men inget krav.Publiceringsdatum2026-01-04Kvalifikationer
Svensktalande, för att kunna kommunicera med gäster och personal.
Bild på sig själv i sitt CV eller separat fil.
Välkommen med din ansökan! Skicka in CV till oss via (0735809176). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
E-post: elinhong@live.se
Luc Invest AB
Elin Hong elinhong@live.se 0735809176
