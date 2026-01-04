Servitris/servitör till asiatisk restaurang sökes!

Luc Invest AB / Servitörsjobb / Helsingborg
2026-01-04


Vi söker en serviceinriktad och ansvarsfull servitris som vill arbeta hos oss i Helsingborg. Tjänsten omfattar främst arbete på förmiddagar samt helger.
Vi ser gärna att du är social, tålmodig och har lätt för att samarbeta med både gäster och kollegor. Tidigare erfarenhet inom service är meriterande men inget krav.

Publiceringsdatum
2026-01-04

Kvalifikationer
Svensktalande, för att kunna kommunicera med gäster och personal.
Bild på sig själv i sitt CV eller separat fil.

Välkommen med din ansökan! Skicka in CV till oss via (0735809176).

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
E-post: elinhong@live.se

Arbetsgivare
Luc Invest AB (org.nr 556770-7632)

Kontakt
Elin Hong
elinhong@live.se
0735809176

Jobbnummer
9668483

