Servitris med erfarenhet, deltid endast helger

Restaurang Nära / Servitörsjobb / Stockholm
2025-11-06


Vi söker en erfaren servitris som klarar högt tempo. Du får gärna vara över 25år.
Jobbets omfattning är endast kvällar från kl.17-21 fredag, lördag och söndag.

Kontakt sker till angivet mobilnummer:073-9873122
Ej kontakt via mail, Tack
Ej kontakt via sms, Tack

Varmt välkomna

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Ring 073-9873122 endast samtal, Tack

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Restaurang Nära
Fleminggatan 95 (visa karta)
112 45  STOCKHOLM

Arbetsplats
Restaurang Pellegrini Kungsholmen, Restaurang Nära

Jobbnummer
9592892

