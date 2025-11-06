Servitris med erfarenhet, deltid endast helger
2025-11-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Danderyd
Vi söker en erfaren servitris som klarar högt tempo. Du får gärna vara över 25år.
Jobbets omfattning är endast kvällar från kl.17-21 fredag, lördag och söndag.
Kontakt sker till angivet mobilnummer:073-9873122
Ej kontakt via mail, Tack
Ej kontakt via sms, Tack
