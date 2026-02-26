Servitör waiter at Roppongi Izakaya

Service Staff Wanted - Roppongi, Central Gothenburg

Roppongi Izakaya is looking for service staff to join our restaurant in central Gothenburg. You should be service-minded, able to work under pressure, and enjoy working in a team. Experience is a plus but not required.

We offer:
• Full-time or part-time
• Good salary
• Tips and extra pay
• Great team and work environment

Location: Roppongi, Gothenburg City

Send a short message about yourself - experience, previous workplaces, languages you speak, and age - to:
sebastian@roppongi.se
Vi söker servicepersonal - Roppongi, centrala Göteborg

Roppongi Izakaya i centrala Göteborg söker servicepersonal till vår restaurang. Du bör vara serviceinriktad, stresstålig och trivas med att arbeta i team. Erfarenhet är meriterande men inget krav.

Vi erbjuder:
• Heltid eller deltid
• Bra lön
• Dricks och extra ersättning
• Bra team och arbetsmiljö

Plats: Roppongi, centrala Göteborg

Skicka ett kort meddelande om dig själv - erfarenhet, tidigare arbetsplatser, språk och ålder - till:
sebastian@roppongi.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
E-post: sebastian@roppongi.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Roppongoteborg AB (org.nr 559494-4729)
Kungstorget 2 (visa karta)
411 35  GÖTEBORG

Arbetsplats
Roppongi Izakaya

Jobbnummer
9764355

