Servitör/servitris till Slottshotellet

Slottshotellet fortsätter ta kliv på sin resa & utökar nu styrkan med ytterligare en servitör/servitris!
Hos oss blir du del av en varm och kreativ arbetsplats och ett härligt team. Vi erbjuder dig stor delaktighet och alla chanser att sätt avtryck i hotellets spännande resa som långt ifrån är färdig. Publiceringsdatum2025-09-22Om företaget
Slottshotellet är en exklusiv hotell- och konferensanläggning belägen i en historisk och naturskön miljö med Kalmar Slott som granne. Vi erbjuder både avkopplande och inspirerande upplevelser för gäster som söker en kombination av äldre tiders atmosfär och modern komfort. Här kan man njuta av eleganta rum, förstklassig mat och en rad tjänster och evenemang, både för privatpersoner och företag. Med sin unika atmosfär, sina skräddarsydda konferenslösningar & service i världsklass är Slottshotellet den perfekta platsen för både rekreation och affärsresor.
Att jobba på Slottshotellet innebär att vara en del av en unik och familjär arbetsmiljö där teamet värdesätter såväl professionalitet som gemenskap. Här på hotellet är alla medarbetare viktiga för att skapa den speciella atmosfär som gör gästerna både nöjda och återkommande. Arbetet präglas av ett nära samarbete där det är enkelt att trivas och växa, samtidigt som man får möjlighet att bidra till att ge våra gäster en minnesvärd upplevelse. Dina arbetsuppgifter
Som servitris/servitör på Slottshotellet blir du en del av gästens helhetsupplevelse - från morgonens första kaffe till kvällens sista cocktail. Rollen är varierad, social och kräver både värdskap och självständighet. Exempel på arbetsuppgifter:
Ansvar över frukostbuffén, från prepp till servering och säkerställer en trivsam atmosfär i matsalen.
Servera klassiska à la carte-rätter och hantera dryckesbeställningar - här får du gärna använda ditt intresse och kunskap inom dryck, även om vi inte kräver expertis.
Arbeta aktivt med merförsäljning och bidra till en förstklassig helhetsupplevelse.
Samarbetar nära köket men är också trygg i att arbeta självständigt under dina pass.
Övrigt förekommande arbetsuppgifter inom hotell/restaurang, däribland disk, plock, prepp mm.
Krav för tjänsten Minst 3 års erfarenhet av à la carte-servering - gärna från hotellmiljö.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Hög social kompetens.
Grundläggande datorvana.
Skulle du även ha barkunskaper och dryckesvana ser vi det som ett stort plus i kanten.
Vi söker dig som
Besitter hög social kompetens och trivs i mötet med människor. Du är självgående, tar ansvar för ditt arbete och kan prioritera rätt även när tempot är högt. Stresstålighet och social kompetens är dina styrkor, du trivs i ett högt tempo med många bollar i luften.
Hos oss blir du en viktig del av gästens upplevelse, där din närvaro, energi och engagemang verkligen gör skillnad. Övrig information
Start: Omgående, enligt överenskommelse
Arbetstider: Varierande arbetstider inklusive kvällar och helger.
Placering: Slottshotellet, Kalmar
Anställningsform: Tillsvidaretjänst, 50-75% anställningsgrad. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Vi är anslutna till hotell och restaurangfackets kollektivavtal.
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Vänligen notera att urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
(org.nr 556782-9766), https://www.tillvaxtinitiativetkalmar.se/ Arbetsplats
Tillväxtinitiativet Kalmar Kontakt
Marléne Bergzen marlene.bergzen@tillvaxtinitiativetkalmar.se
9519122