Servitör/Servitris i Skärgården
Utö Värdshus AB / Servitörsjobb / Haninge Visa alla servitörsjobb i Haninge
2026-01-30
Vi söker en passionerad servitör/servitris som inte bara kan jonglera tallrikar och beställningar utan också sprider glädje och energi till våra gäster såväl som till vårt team.
Här kommer du att vara en viktig del av vårt gemensamma mål - att förvandla varje måltid till en minnesvärd upplevelse för alla som besöker oss.
Varaktighet:
• Alternativ 1: Lång säsong: 14/6-16/9
• Alternativ 2: Kort säsong: 29/6-9/8
Vi erbjuder lön enligt kollektivavtal och boende (till dig över 18 år) till förmånligt pris.
Tjänsten innebär varierande arbetstider och en arbetsgrad om 100%.
Förkunskaper:
• Dokumenterad arbetslivserfarenhet inom à la carte-servering om minst ett år
Meriterande:
• Gilla att jobba i team! Ensam är inte stark när gästerna väller in i restaurangen.
• Vara glad och framåt! Det är viktigt att ha nära till skratt (och lite trams).
• Ansvarstagande! Om det kör ihop sig är det bra att kunna visa vägen!
• Kreativ! Vi älskar bra idéer som gör jobbet roligare och konceptet bättre!
• Initiativtagande! Som medarbetare hos oss vill vi att du ska våga ta för dig, i en restaurang finns det alltid något att göra.
Jobbet passar dig som:
• Älskar att jobba med människor och är positiv och har ett glatt humör.
• Är en god kollega och gillar att jobba självständigt och i grupp.
• Har ett öga för att det ska vara rent och snyggt på din arbetsplats.
• Gillar att jobb i högt tempo och är punktlig.
• Söker en möjlighet att vara en del av en familj av restaurangentusiaster och skämtare där varje arbetsdag är fylld med spännande utmaningar och skratt.
• Vill få chansen att visa upp din förmåga att prestera under press samtidigt som du njuter av den positiva atmosfären skapad av våra härliga kollegor.
I tjänsten ingår:
• Arbetet omfattar servering under både lunch- och kvällsservice.
• Ansvara för din egen station och se till att dina gäster får en bra upplevelse.
• Du ska även gilla merförsäljning.
Så om du trivs i ett högt tempo där varje bord är en potentiell berättelse och varje gäst en möjlighet att skapa magi, skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt entusiastiska team på Utö!
Utö Värdshus är en välrenommerad hotell- och konferensanläggning med anor från 1890-talet, i yttersta havsbandet.
Våra gäster är såväl enstaka hotell- vandrarhems- eller restauranggäster så som konferensgrupper och större fest- eller bröllopsarrangemang. Vi är också mycket inblandade i arrangemangen kring multisporttävlingarna Utö Swimrun och ÖTILLÖ.
I dag består Utö Värdshus av:
Utö Värdshus restaurang med 250 platser samt uteservering och bar, en klassisk Skärgårdskrog där vi jobbar med svenska smaker och mycket närproducerat.
Seglarbaren sommarrestaurang med 150 platser, grillbuffet och sommardrinkar, minigolf och stor veranda mot hamninloppet.
Nattklubben Bakfickan, skärgårdens mest populära vattenhål.
Hotell och Vandrarhem för upp till 250 personer. Konferensmöjligheter för 2-150 personer.
Utö Gästhamn med 250 gästhamnsplatser, tältplats, café, bar och kiosk, cykeluthyrning och smakfull kläd- och inredningsbutik samt två taxibåtar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
