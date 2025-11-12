Servitör/Servitris
2025-11-12
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kyrkbyns Kök & Matsalar AB i Luleå
Kaptensgården, är en personlig restaurang med hög mysfaktor där gästen påverkar allt från vad vi ska servera till hur vi ska servera.
Maten på Kaptensgården kommer alltid att vara vällagad med mycket hjärta och yrkesstolthet. Att använda våra norrbottniska råvaror som ren, röding och åkerbär är en självklarhet för oss. Vi lagar svensk mat med internationella influenser som passar alla.
Vi på Kaptensgården behöver bli fler! Vi söker nu personal inför julen och vintersäsången, deltid, heltid och extratjänster, vi är flexibla!
Vi söker därför personal till vår matsal och festvåning. Du behöver vara bekväm med att möta nya människor varje dag och trivas med det sociala mötet. Du har ett eget driv och blir snabbt självgående samtidigt som du trivs med att jobba i grupp. Vissa perioder kan vi ha väldigt bra bokningsläge, lugnare perioder kan det vara tvärtom, därför är det bra om du är flexibel och kan hantera snabba förändringar. Likaså värdesätter vi positivitet, noggrannhet och hög samarbetsvilja.
Heltid, deltid, samt extratjänster.
Vi rekryterar löpande, tveka inte att skicka in din ansökan!!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: info@restaurangkaptensgarden.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kyrkbyns Kök & Matsalar AB
Häradsvägen 9 (visa karta
954 33 GAMMELSTAD Kontakt
Johan Thingvall info@restaurangkaptensgarden.se 0920-257017 Jobbnummer
