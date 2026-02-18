Servisrunner - Sommarjobb Mellbystrand 2026
Fyra Tokers AB / Servitörsjobb / Laholm
2026-02-18
Vi söker nu duktiga och entusiastiska Servisrunner's för sommaren. Bli en del av vår familj och bidra till att skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Assistera med servering av mat och dryck och säkerställa att våra gäster får snabb och effektiv service - vi vill att de ska känna sig som stjärnor under sin semester!
Hålla serveringsområden rena, organiserade och se till att förnödenheterna alltid är på plats - en fräsch miljö är nyckeln till en lycklig gäst och trevlig arbetsmiljö!
Hjälpa till att möta gästers önskemål och frågor för att maximera deras upplevelse - vi är här för att överträffa deras förväntningar!
Samarbeta med kollegor för att optimera arbetsflödet och upprätthålla en positiv arbetsmiljö - tillsammans är vi starka!
Kvalifikationer och erfarenhet
God kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta effektivt i team - vi älskar att ha kul tillsammans, även i hektiska stunder!
Förmåga att hantera stressiga situationer med ett positivt och lugnt förhållningssätt - vi tror på att hålla humöret uppe även när det är fullt ös!
Positiv och utåtriktad attityd med ett engagemang för service - vi söker dig som sprider glädje!
Flexibel och anpassningsbar till ett föränderligt tempo och arbetsmiljö - varje dag är ett nytt äventyr!
Kreativ problemlösare med ett proaktivt arbetssätt - ingen utmaning är för stor för dig!
Energi och entusiasm i mötet med gäster - låt oss göra varje interaktion till något speciellt!
Fördelar med att arbeta hos oss
Hos oss får du chansen att kliva in i en spännande och dynamisk arbetsmiljö där din kreativitet och dina talanger verkligen får blomma! Du blir en del av vårt fantastiska team, där vi alla är som en stor familj. Här värdesätter vi varje individs insats och tillsammans strävar vi efter att skapa oförglömliga upplevelser för våra gäster. Så kom och gör skillnad - vi ser fram emot att ha kul tillsammans i sommar och överträffa gästernas förväntningar!
