2026-03-31
Vill du bidra till att Göteborgs elnät utvecklas i takt med stadens behov? Göteborg Energi Nät (GENAB) söker nu en Projektör som vill stärka vårt team inom servisprojektering.
I rollen har du ett nära samarbete med våra anslutningsingenjörer och andra funktioner i organisationen. Du har många kontaktytor och trivs med att kommunicera tydligt och skapa goda samarbeten. Arbetet innebär löpande dialogen med kunder och intressenter, där du representerar verksamheten på ett professionellt sätt och alltid utgår från kundens behov för att hitta bästa möjliga lösningar.
Din uppgift
Som servisprojektör arbetar du med projektering och beredning av servisanslutningar, med fokus på servisänden över 63A. Rollen innebär att ta fram tekniskt och ekonomiskt välgrundade lösningar som fungerar i praktiken, från planering till färdigt genomförandeunderlag. Arbetet sker i nära samverkar med anslutningsingenjörer, montörer och projektledare, där samarbete är en viktig förutsättning för att driva arbetet framåt. Rollen är främst kontorsbaserad, men du får också möjlighet att komma ut i fält vid behov för att säkerställa rätt lösning på plats
Servisprojektörens huvudsakliga uppgifter:
- Projektera och bereda servisanslutningar (nya samt förändringar av befintliga) särskilt över 63A, inklusive nödvändiga åtgärder och anpassningar i det bakomliggande distributionsnätet.
- Utreda och jämföra alternativa tekniska lösningar för bästa utformning av distributionsnätet.
- Planera och fastställa schaktningsvägar samt genomföra platsbesök i fält för att säkerställa rätt lösning och genomförbarhet.
- Ta fram och lämna in tillståndsansökningar samt upprätta avtal med fastighetsägare.
- Samordna med andra ledningsägare i samband med projektering.
- Upprätta kostnadskalkyler samt bidra med ekonomiskt underlag kopplat till ärenden och åtgärder.
Ditt team
Denna tjänst är placerad på GENAB, Bygga och Ansluta, enheten Projektering. Enheten ansvarar bland annat för planering av elnätet i Göteborg, kundanslutningsprocessen, investeringar och reinvesteringar, miljöfrågor samt ledning av om- och nybyggnadsprojekt i vårt distributionsnät. Vi arbetar hela tiden med att följa upp och planera för förändringar och initiera och driva ombyggnads- och nybyggnadsprojekt.
Din chef blir Johanna Baltgren.
• Mitt ledarskap bygger på att ge medarbetaren förtroende att under eget ansvar ta sig fram till målet. Jag jobbar för att alla skall känna sig delaktiga i gruppen och att alla vill hjälpas åt för att gemensamt lösa gruppens uppgifter. Jag är övertygad om att det skapar ett bra arbetsklimat och starka band mellan kollegor som bryr sig om varandra.
Din kompetens
Vi söker en person med erfarenhet och kunskap inom elkraft och distributionsnät, gärna med bakgrund som projektör eller beredare. Relevant utbildning inom elkraft eller motsvarande arbetslivserfarenhet och känner dig trygg i att arbeta med tekniska underlag, beräkningar och projekteringsfrågor. Som person är du analytisk och lösningsorienterad, med förmåga att snabbt sätta dig in i en utmaning, se helheten och ta fram praktiska lösningar med god kvalité.
Rollen passar den som trivs med många kontaktytor och bidrar till ett respektfullt och inkluderande samarbete.
Meriterande är:
- Kunskap och erfarenhet av arbete med stöd av EBR (Elnätsbranschens riktlinjer) och AMA (Allmän material- och arbetsbeskrivning).
- Erfarenhet av dpPower är meriterande.
- Erfarenhet av nätprojektering, beredning och planering i 10/0,4kV-nät
Vi erbjuder:
- Ett socialt och varierande arbete med många kontaktytor, där du samarbetar med markägare, vägföreningar, myndigheter och kommunen i samband med projektering och beredning.
- Ett team med god samarbetskultur och stöd i vardagen
- Möjligheten att utveckla och förbättra arbetssätt och rutiner inom avdelningen.
- En varierad tjänst med stor samhällsnytta och tydlig koppling till Göteborgs utveckling
Låter det här som en intressant tjänst för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan! Urval kommer att ske löpande, skicka oss därför gärna din ansökan redan idag
Göteborg Energi är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och många av våra tjänster är säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vår arbetsplats
Göteborg Energi är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för alla göteborgare och med hela staden. Förutom att leverera och utveckla nya lösningar inom energi och stadsfiber för boende, företag och transporter, jobbar vi också för ett större mål - ett hållbart Göteborg. Delar du vår vision och vill vara med oss på resan för att skapa en mer hållbar vardag för göteborgarna? Välkommen till Göteborg Energi!
Som anställd hos oss kan du räkna med en arbetsplats som är både spännande och utvecklande. Vi har förmåner som uppmuntrar till ett hållbart arbetsliv. Det ska vara tryggt att jobba med oss. Men det ska kännas roligt också. Hos oss har du goda möjligheter att växa på jobbet och utvecklas inom organisationen. Läs mer om vårt erbjudande på https://www.goteborgenergi.se/om-oss/jobba-med-oss
.
Vi tror på en arbetsplats med mångfald och jämställdhet. Medarbetare med olika erfarenheter utvecklar vår verksamhet! Styrkan i olikheter skapar framgång. Delar du våra värderingar och vill vara med och bidra till en inkluderande arbetsplats? Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Fast
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/52".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborg Energi AB
(org.nr 556362-6794)
Göteborg Energi Nät AB , Bygga och Ansluta, Projektering
Johanna Baltgren Johanna.baltgren@goteborgenergi.se 0722363961
9829810