Servispersonal till residenset
Länsstyrelsen i Kronobergs län / Servitörsjobb / Växjö Visa alla servitörsjobb i Växjö
2026-03-24
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen i Kronobergs län i Växjö
Vill du arbeta med servering i en unik miljö där ambitionen är småländskt värdskap i världsklass?
Hos oss blir du en del av ett mindre team där struktur, samarbete och ett respektfullt bemötande är grunden i vårt arbete.
Här möts småländsk omtanke, lokala råvaror och genuint mathantverk i ett värdskap som representerar länet - där struktur, samarbete och ett professionellt genomförande är en självklar del av helheten.Publiceringsdatum2026-03-24Beskrivning
Residenset är en del av länets statliga representation och används för officiella mottagningar, besök och arrangemang. Verksamheten präglas av hållbarhet, kvalitet och omtanke. För att säkerställa ett välfungerande genomförande av våra evenemang söker vi timanställd servispersonal som kan bidra till ett tryggt, strukturerat och välkomnande värdskap. Eftersom våra uppdrag varierar över året är arbetet timbaserat och kan med fördel kombineras med studier eller eget företagande. Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår att servera vid officiella arrangemang, middagar och mottagningar. Du förbereder dukning och serveringsstationer, ser till att lokalerna är i ordning och arbetar enligt gällande regler och etikett. Under evenemangen arbetar du nära kökspersonal och övriga funktioner för att skapa ett välkoordinerat flöde. Du tar emot gäster på ett professionellt sätt och bidrar till en trygg och välkomnande atmosfär. Efter avslutat arrangemang deltar du i avdukning och återställning av lokalerna.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- flerårig erfarenhet av servering
- kunskap om och intresse för mat och dryck
- kunskap om serveringsregler/etikett
- god kommunikativ förmåga på svenska
- goda kunskaper i engelska
Det är meriterande om du också har:
- dryckesutbildning
- erfarenhet av fatserveringDina personliga egenskaper
Du är noggrann och serviceinriktad, med förmåga att anpassa dig till olika situationer och att samarbeta väl med andra. Du arbetar strukturerat även när tempot är högt och bemöter gäster och kollegor på ett professionellt och respektfullt sätt. Du har ett intresse för mat och dryck och uppskattar att vara en del av ett värdskap där lokala råvaror och småländsk tradition får ta plats. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.Om företaget
Länsstyrelsen Kronoberg är en statlig myndighet som arbetar med att genomföra riksdagens och regeringens beslut samt att driva utvecklingen i länet. Med cirka 220 engagerade medarbetare med olika expertkompetenser strävar vi efter ett hållbart Kronoberg. Vårt kontor ligger centralt i Växjö, och vi värdesätter en arbetsplats präglad av tillit, öppenhet, ansvar och respekt.
Vi vill att alla ska känna sig välkomna och värdefulla hos oss. Utöver meningsfulla arbetsuppgifter erbjuder vi kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid, med möjlighet till distansarbete. Vi ser mångfald som en styrka och uppskattar kunskaper i minoritetsspråk.
Länsstyrelsen är en beredskapsmyndighet och har ett särskilt utpekat ansvar under kris och krig/höjd beredskap. Som tillsvidareanställd blir du därför krigsplacerad på Länsstyrelsen Kronoberg. Vissa tjänster är säkerhetsklassade, vilket innebär att en godkänd säkerhetsprövning krävs före tillsättning. Vid tillsvidareanställning tillämpar vi sex månaders provanställning.
Vi undanber oss vänligt men bestämt alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna rekrytering. Ersättning
Ersättning utgår per arbetad timme Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-2023-2026". Omfattning
Dette er et deltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Kronobergs län
Arbetsplats
Länsstyrelsen Kronoberg Kontakt
Malin Blom, enhetschef 073-3708288 Jobbnummer
9816126