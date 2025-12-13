Servis
Matcafé Misteln Kb / Servitörsjobb / Stockholm
2025-12-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Restaurang Misteln Bar & Café
Drivs du av att jobba i ett snabbt tempo tillsammans med glada kollegor med målet att göra varje gäst lite extra nöjd. Då kanske det är just dig vi söker!
Vi söker serveringspersonal som kan jobba framförallt eftermiddagar, kvällar och helger men även dagspass, med start omgående.
Att arbeta på Misteln innebär att vara en del av ett glatt gäng där gästen alltid står i centrum. Vi ser att du som söker är serviceminded, flexibel och trivs att jobba i ett högt tempo.
Vi tycker att det är viktigt att ha roligt på jobbet och tror därför att du är en positiv person som tycker att ett gott samarbete med dina kollegor är en självklarhet.
Här möter du gäster ifrån hela världen och vi ser det då som ett måste att du kan prata och förstår svenska och engelska bra.
Bra att tänka på är att restaurangen ligger i Gamla Stan vilket innebär att sommar, påsk, jul etc är högsäsong hos oss och då vi jobbar som mest.
Skicka din ansökan via email till gamlastan22@gmail.com
Märk ansökan med "servis"
Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
E-post: gamlastan22@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Matcafe Misteln KB
Stortorget 22 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Restaurang Misteln Bar & Café Jobbnummer
9643120