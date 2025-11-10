Servicetekniker Troax
Garantell AB / Maskinreparatörsjobb / Gnosjö Visa alla maskinreparatörsjobb i Gnosjö
2025-11-10
, Gislaved
, Tranemo
, Vaggeryd
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Garantell AB i Gnosjö
, Värnamo
, Jönköping
, Malmö
eller i hela Sverige
Troax Group startades 1955 i småländska Hillerstorp och är idag den ledande globala leverantören av områdesskydd för inomhusanvändning inom marknadsområdena Maskinskydd, Lager samt Förråd.
Troax mission är att utveckla högkvalitativa och innovativa säkerhetslösningar som skyddar människor, egendom och processer. Troax har utvecklats till en framgångsrik börsnoterad internationell koncern med en stark säljstyrka samt effektiv logistikfunktion, vilket möjliggör lokal närvaro och korta leveranstider i över 40 länder. Antalet anställda är idag 1000ca medarbetare. Huvudkontoret är beläget i Hillerstorp.
Just nu söker vi servicetekniker till vår fabrik i Hillerstorp!
Din vardag på Troax
I rollen som servicetekniker arbetar du och dina kollegor med allt förekommande underhåll av våra maskiner. Du får stora möjligheter och även utmaningar att sätta dig in i att felsöka och kontinuerligt underhålla olika typer av maskiner.
Ditt arbete kommer i huvudsak vara:
Underhåll av maskiner
Upprätthålla tillgängligheten i vår produktion
Utföra felsökningar och mindre reparationer på vår produktionsutrustning
Förebygga och förbättra arbetet tillsammans med ditt team
Dokumentation enligt gällande krav och regelverk
Utbilda kollegor inom enklare operatörsunderhåll
Effektiviseringar och avvikelserapporteringPubliceringsdatum2025-11-10Profil
För att lyckas i detta arbete ser vi att du har en verkstadsteknisk utbildning eller motsvarande kompetens genom utbildning och/eller arbetslivserfarenhet. Meriterande är utbildning och/eller erfarenhet i pneumatik och hydraulik samt säkerhetsutbildningar som saxlift, säkra lyft och heta arbeten. Som person är du noggrann och strukturerad och har stark känsla för kvalitet. Du är trygg i att fatta beslut på egen hand. Då dina kontaktytor spänner över hela produktionen behöver du ha ett kommunikativt och pedagogiskt förhållningssätt och du är en social person som trivs med att samarbeta.
Urvalet kommer att ske löpande så tveka inte att slänga in din ansökan redan idag då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Garantell AB
(org.nr 556605-1446) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Produktion/Lager Kontakt
Mikael Landahl 0370-82843 Jobbnummer
9597250